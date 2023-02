Facebook-Konzern Meta will bei Chatbots mitmischen In Sachen Künstliche Intelligenz sorgte zuletzt ChatGPT für reichlich Aufsehen. Nach Google und Microsoft steigt nun auch Mark Zuckerbergs Konzern in das Ges... dpa

ARCHIV - Bei Meta gibt es eine neue Technologie - sie trägt den Namen LLaMA. Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Menlo Parl -Der Facebook-Konzern will nach dem Wirbel um den Text-Automaten ChatGPT bei Chatbots mitmischen. Metas Sprachmodell auf Basis künstlicher Intelligenz solle Forscher in ihrer Arbeit unterstützen, schrieb Gründer und Chef Mark Zuckerberg in einem Facebook-Beitrag am Freitag. Die Technologie trägt den Namen LLaMA.