Fahrplanwechsel: Besseres Angebot in Berlin und Brandenburg Pendler und andere Fahrgäste können sich seit diesem Sonntag über etwas mehr Komfort und ein besseres Angebot im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg fr... dpa

ARCHIV - Der Schriftzug «Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg - Alles ist erreichbar» steht an einer Regionalbahn der DB. Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Berlin -Pendler und andere Fahrgäste können sich seit diesem Sonntag über etwas mehr Komfort und ein besseres Angebot im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg freuen. Insbesondere im Netz Elbe-Spree sowie in der Lausitz hat sich mit dem Fahrplanwechsel an diesem Sonntag einiges getan, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg betont. So setzt die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) unter anderem auf der Linie RE1 zwischen Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel fortan den neuen Zug Desiro HC von Siemens ein.