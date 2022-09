Fahrpreise für Busse und Bahnen steigen im Frühjahr Fahrgäste von Bussen und Bahnen in Berlin und Brandenburg müssen von April an mehr bezahlen. Fahrkarten werden am 1. April im Durchschnitt 5,62 Prozent teure... dpa

Berlin -Fahrgäste von Bussen und Bahnen in Berlin und Brandenburg müssen von April an mehr bezahlen. Fahrkarten werden am 1. April im Durchschnitt 5,62 Prozent teurer, wie der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg mitteilte. Damit kommt die Preisrunde dieses Mal drei Monate später als wie sonst üblich zum Jahreswechsel. Die Verantwortlichen wollen abwarten, wie die bundesweite Nachfolge des 9-Euro-Tickets aussehen wird. Die Verhandlungen dazu laufen noch.