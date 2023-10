Fake-Shops und Internet-Betrug: Tipps für sicheres Online-Shopping

Bücher, Schuhe oder ein neues Handy im Netz zu bestellen, ist fast schon so normal, wie dafür ins Geschäft zu gehen. Doch während es an der Ladentheke möglich ist, Bares auf den Tisch zu legen, wird die Rechnung hier online im Internet bezahlt. Das birgt Risiken: Kunden können Opfer von Betrug werden. Eine verbreitete Methode ist das sogenannte Social Engineering (auf Deutsch etwa: soziales Manipulieren) – Angriffe, bei denen der Internetkunde zu betrügerischen Zwecken gesteuert wird. „Cyber-Kriminelle verleiten das Opfer zum Beispiel dazu, vertrauliche Informationen preiszugeben“, sagt eine Sprecherin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die Nutzer hebeln daraufhin selbst Sicherheitsfunktionen beim Bezahlen aus, tätigen Überweisungen oder installieren, ohne es zu wissen, Schadsoftware auf privaten oder Firmencomputern.

Social Engineering: Auf verschiedene Weise würden Täter versuchen, menschliche Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Vertrauen, Angst oder Respekt vor Autorität auszunutzen, erklärt das BSI auf seiner Webseite. „Social Engineering wird von vielen Sicherheitsbeauftragten als die gefährlichste Form des Informationsdiebstahls angesehen“, heißt es in einem Leitfaden von DATEV und dem Verein Deutschland sicher im Netz. Im Bereich IT-Sicherheit gelte der Mensch selbst als der größte Risikofaktor.

Eine beliebte Methode der Betrüger ist es, Verkäufer auf einer Plattform wie eBay oder Kleinanzeigen (neuer Name von eBay Kleinanzeigen) anzusprechen und ein Kaufangebot zu machen. Anschließend erbitten die Betrüger eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer. „Dadurch versuchen sie, die Kommunikation ins Private zu verlegen“, sagt Verbraucherschützerin Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Verbraucher würden an Optionen wie „Geld an Freunde versenden“ beim Bezahl-Dienstleister PayPal verwiesen oder sie sollten per regulärer Überweisung zahlen, wobei sie jeweils sichere Zahlungswege verlassen. Bei beiden Zahlmethoden kann Geld nicht zurückgeholt werden.

Datenschutzeinstellungen genau studieren

„Verkäufer, die nicht so erfahren sind, möchten nicht schwierig sein und erfüllen den Betrügern ihren Wunsch“, weiß Gerhards aus vielen Kundenkontakten bei der Verbraucherzentrale. Sie warnt deshalb eindringlich: „Verbraucher sollten sich mit den Zahlungsmethoden im Internet vertraut machen, sonst ist man nicht davor gefeit, in die eine oder andere Falle zu tappen.“

Hinzu kommt: Die Online-Warenanbieter machen es dem Kunden oft leicht, mit einem oder zwei Klicks die Bezahlung einer Ware zu erledigen. Doch: „So hoppla-hopp sollte man es nicht nutzen“, sagt Gerhards. Stattdessen sollten sich Verbraucherinnen und Verbraucher die Zeit nehmen, die Zahlungsmethoden kennenzulernen und die jeweiligen Datenschutzeinstellungen zu studieren. „Das sind nicht die beliebtesten Aufgaben, aber es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen: Welchen Bezahldienst will ich nutzen? Wie sicher ist das Verfahren? Sind meine Daten sicher? Welche Schutzmechanismen bietet mir das Verfahren bei Betrug? Und: Welche Fallstricke können lauern?“

Tipps zur Vermeidung von Betrug: „Stoppen, hinterfragen, schützen – die SHS-Regel“, lautet die Empfehlung der Initiative Sicher Handeln der Polizei gemeinsam mit Partnern, die Verbraucher zu einem bewussten Verhalten bei Online-Käufen motivieren will. Die Plattform Kleinanzeigen gehört zu den Initiatoren. „Sich nicht hetzen lassen, mit Bedacht die Dinge durchgehen und das Verhalten des Gegenübers analysieren – dabei auch auf sein Bauchgefühl hören“, erklärt der Kleinanzeigen-Sprecher Pierre Du Bois die Kampagne. Der letzte Punkt „schützen“ beinhalte auch, mit anderen über Gefahren zu sprechen oder Betrugsfälle anzuzeigen. „Es gibt eine Riesenmenge an Maschen“, sagt er. Kleinanzeigen versuche mit Filtern, Betrüger zu stoppen, doch diese seien der Technik oft voraus. Kleinanzeigen und eBay haben inzwischen eigene Bezahldienste eingerichtet, die für Sicherheit sorgen sollen.



Die Verbraucherschützerin Gerhards warnt, dass auch diese keine Garantie bieten. „Kaufe ich bei einem Verkäufer, den ich nicht kenne und niemals wiederfände, gibt es ein Risiko“, sagt sie. Eine gesunde Portion Misstrauen sei wichtig. Sie betont, dass von Bezahlweisen abzuraten sei, bei denen das Geld nicht zurückgeholt werden kann, wie eine Überweisung oder Vorkasse.

Hinzu kommt: Geld zurückzuholen, sei aufwendig und bei Klagen stehe der Kunde nicht selten in der Beweispflicht. „Der Käuferschutz, mit dem Bezahldienste werben, greift nicht immer“, sagt sie. Dieser decke häufig nur die naheliegendsten Konstellationen ab. Neben dem Einkauf bei bekannten Shops rät sie vor allem zum Rechnungskauf, bei dem der Kunde die Ware zunächst erhält und anschließend bezahlt.

Sichere Zahlungsmethoden: „Die Zahlung per Kreditkarte ist eine der gängigsten Formen beim Onlineshopping“, sagt die BSI-Sprecherin. Das BSI informiert auf seiner Webseite www.bsi.bund.de ausführlich über Zahlungsmethoden. Der Vorteil der Kreditkarte liegt in der einfachen Handhabung und in der Möglichkeit, eine Rückbuchung zu erwirken. Mit Technologien wie 3D-Secure versuchen die Banken, Betrug zu verhindern. In dem Verfahren müssen Kunden Passwörter oder SMS-TANs eingeben oder sich per Face-ID identifizieren. „Bei der Zahlung per Kreditkarte sollten Kunden darauf achten, dass die Kreditkartendaten nur verschlüsselt übermittelt werden“, sagt die BSI-Sprecherin. Das sei zum Beispiel daran zu erkennen, dass Kunden beim Shopping auf eine https-Seite wechseln. „Ausgereifte Shopping-Systeme zeigen vor Abschluss der Bestellung nur einen Teil der Kreditkartennummer im Klartext an.“

Betrüger im Internet haben es auf Kreditkartendaten abgesehen

Ein großer Nachteil beim Bezahlen mit Kreditkarte: „Betrüger im Internet haben es auf Kreditkartendaten abgesehen“, sagt die BSI-Sprecherin. Sie leiten Kunden im Rahmen von Social Engineering auf betrügerische Webseiten, in die diese ihre Kreditkartendaten eingeben sollen. „Wenn so etwas passiert ist, sollte man die Kreditkarte sperren lassen“, sagt die BSI-Sprecherin.

Bezahldienste wie PayPal oder Klarna fungieren als Zwischenstation zwischen Händler und Kunden. Letztere müssen ein Konto bei einem Bezahlsystem anlegen und dort Daten wie die Bankverbindung oder Kreditkartennummer angeben. Bei einem Kaufvorgang gibt der Bezahlanbieter die Zahlung an den Shop weiter und zieht anschließend den Betrag von Bankkonto oder Kreditkarte ein. Bezahldienstleister bieten heute häufig eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Dabei muss die Zahlung zusätzlich per App oder SMS-Empfang bestätigt werden. „Es ist ein Vorteil, dass die Kontoinformationen bei einem Anbieter und nicht beim Webshop liegen. Aber auch dieser Service kann keine absolute Sicherheit garantieren“, sagt die BSI-Sprecherin. Kunden sollten regelmäßig ihr Konto beim Bezahldienst überprüfen und Unregelmäßigkeiten sofort melden.