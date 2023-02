Faktenfehler in KI-Demo setzt Google-Aktie unter Druck Chat-Roboter antworten in Sekundenschnelle auch auf komplizierteste Fragen. Doch stimmen die Antworten überhaupt? Google-Investoren haben nach einem peinlich... dpa

Mountain View -Ein Faktenfehler in der ersten öffentlichen Demonstration des Google-Chatbots Bard hat die Aktie des Mutter-Konzerns Alphabet am Mittwochabend (Ortszeit) abstürzen lassen. Google hatte am Montag den Textroboter mit künstlicher Intelligenz vorgestellt, um Initiativen des Start-ups OpenAI und von Microsoft zu kontern. Am Mittwoch stellte sich allerdings heraus, dass Bard in seiner allerersten Demo sachlich daneben lag.