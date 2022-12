Fast 20 Millionen Passagiere im abgelaufenen Jahr am BER Inbetriebnahme des Terminals T2, ein Berg an Koffern im Sommer und eine Blockade durch Klimaaktivisten: Das Jahr für den BER war abwechslungsreich - und die ... dpa

Berlin -Am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg sind in den vergangenen zwölf Monaten deutlich mehr Passagiere abgeflogen oder gelandet als im Pandemiejahr 2021 - das Vor-Corona-Niveau konnte aber erwartungsgemäß nicht erreicht werden. Seit Januar wurden rund 19,75 Millionen Fluggäste am BER gezählt, wie die Flughafengesellschaft der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 9,95 Millionen, im Vor-Corona-Jahr 2019 mehr als 35,6 Millionen Passagiere.