Fast ein Zehntel weniger Aufträge am Bau in Deutschland Bei den Bau-Unternehmen gehen immer weniger neue Aufträge ein. Dabei sind Neubauten nicht nur für Mieter so wichtig, finden Verbände und Gewerkschaft. dpa

ARCHIV - Der Abwärtstrend in der Baubranche hatte bereits im zweiten Quartal 2022 unter anderem wegen hoher Baupreise und steigender Finanzierungskosten eingesetzt. Julian Stratenschulte/dpa

Wiesbaden -Angesichts der Auftragsflaute am Bau hat die Gewerkschaft IG BAU vor Entlassungen gewarnt. Würden Fachkräfte nach Hause geschickt, drohe ein ähnlicher Effekt wie in der Gastronomie, warnte IG-BAU-Vorstandsmitglied Carsten Burckhardt am Freitag. Er sagte: Wer einmal geht, der ist weg. Der kommt, wenn man ihn wieder braucht, auch nicht zurück.“