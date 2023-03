Finanz-Start-up Raisin sammelt 60 Millionen ein Das Finanz-Start-up Raisin, bekannt für die Zinsplattform „Weltsparen“, hat in einer Finanzierungsrunde 60 Millionen Euro eingesammelt. Daran hätten sich sow... dpa

Berlin -Das Finanz-Start-up Raisin, bekannt für die Zinsplattform „Weltsparen“, hat in einer Finanzierungsrunde 60 Millionen Euro eingesammelt. Daran hätten sich sowohl neue als auch bestehende Investoren beteiligt, darunter die US-Investmentbank Goldman Sachs, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit. Mit dem Geld wolle man unter anderem das Wachstum im lukrativen US-Markt vorantreiben, wo die Firma seit 2020 aktiv ist.