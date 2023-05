Finanzanalyst Michael Every: Deutschland wird ein Entwicklungsland

Michael Every kennt sich aus auf den globalen Finanzmärkten: Vor seiner Tätigkeit bei der niederländischen Rabobank hat er für verschiedene Banken und Finanzinstitute in London, Sydney, Hongkong und Bangkok gearbeitet. Wegen seiner pointierten Analysen ist er gern gesehener Gast in Radio- und Fernsehsendungen im angloamerikanischen Raum. Er verfügt über ein breites Repertoire von Sprachen, u.a. spricht er fließend Thai. Die Berliner Zeitung sprach mit Michael Every in Singapur – auf Englisch.