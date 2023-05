Finanzielle Massenvernichtungswaffen? UBS hat riesigen Derivate-Bestand in der Bilanz

Nach der Übernahme der Credit Suisse hat die UBS hochspekulative Wetten in Billionenhöhe in den Büchern. Finanzexperte warnt vor Ansteckungsgefahr im Bankensektor.

Die Bankenkrise verschärft die Risiken auf den globalen Finanzmärkten. Statt der stärkeren Regulierung von Investmentbanken und der Entflechtung von großen Finanzinstituten, nimmt die Konzentration in dem Sektor weiter zu. Das deutlichste Beispiel gibt die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS auf dem Schweizer Bankenmarkt.

Experte: Aus der Finanzkrise von 2008 nichts gelernt

Nun hat die UBS sich in die Bücher schauen lassen und die Bilanz lässt aufhorchen. Aus dem Bericht der Schweizer Bankenaufsicht (Finma) an die Finanzaufsicht des Ständerats geht hervor, dass die UBS nach der Übernahme auf einem Derivatebestand in Höhe von 35 Billionen Schweizer Franken (rund 36 Billionen Euro) sitzt. Derivate sind Finanzinstrumente, dessen Preise sich von einem Basisprodukt wie beispielsweise einem Wertpapier ableiten. Ein Derivat kann jedoch auch von Kurs- oder Zinsentwicklungen, von Rohstoffpreisen, Kennzahlen oder Indizes abgeleitet werden. Insofern ist der reale Wert von Derivaten eine Blackbox. Zudem sind die Geschäfte oft stark kreditfinanziert und bergen bei steigenden Zinsen ein hohes Ausfallrisiko. Investment-Legende Warren Buffett nannte die hochspekulativen Instrumente einst „finanzielle Massenvernichtungswaffen“. Welche Gefahren gehen von dem hohen Derivatebestand der UBS aus?

Der Finanzexperte Gerhard Schick warnt: „Mit der Übernahme der systemrelevanten Credit Suisse durch die ebenfalls systemrelevante UBS wird das Too-big-to-fail-Problem für die Schweiz noch gravierender.“ Nach der Rettung der UBS 2008 habe es schon einmal eine Diskussion darüber gegeben, wie man Großbanken entflechten kann. „Doch damals haben sich die Bankeninteressen gegen die Interessen der Steuerzahler durchgesetzt“, sagte Schick im Gespräch mit der Berliner Zeitung. „Nur so konnte es dazu kommen, dass keine 15 Jahre nach der Rettung der UBS der Schweizer Steuerzahler erneut ins Risiko gehen muss, mit der Übernahme von Rechtsrisiken der UBS und Liquiditätshilfen der Notenbank“, teilte der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Gründer der Bürgerbewegung Finanzwende mit.

Derivategeschäfte schadeten Kommunen in Deutschland

Der unmittelbare Zusammenbruch des Finanzsystems steht nicht bevor. Denn das Nominalvolumen der ausstehenden Derivate in Höhe von 35 Billionen Franken sei keine Größe für die tatsächlichen Kosten, die bei einer Schieflage der UBS auf den Schweizer Steuerzahler zukommen könnten, erklärt Schick. In die Bilanz einer Bank würden nicht die Nominalwerte aufgenommen.

Trotzdem zeige die hohe Zahl wichtige Probleme auf. Die Systemrelevanz von Großbanken sei auch auf ihre Rolle in verschiedenen Derivatemärkten zurückzuführen. „Aufgrund des hohen Volumens besteht die Angst, dass sich – wenn eine Großbank ausfällt – die Schieflage auf andere Finanzinstitute überträgt, auch wenn inzwischen viele Derivate über sogenannte zentrale Gegenparteien gehandelt werden“, warnt Schick. „Die übergroße Menge dieser Derivategeschäfte in Billionenhöhe dient nicht der Absicherung von realwirtschaftlichen Risiken, sondern es sind reine Geschäfte zwischen Banken, mit hohem Wettanteil.“

Es sei dringend nötig, die Großbanken wieder stärker in den Dienst der Realwirtschaft zu stellen und große Teile des Derivategeschäfts abzubauen, fordert Schick. Auch in Deutschland hat der ausufernde Derivatehandel schon schwerwiegende Folgen gehabt. Das habe sich zum Beispiel an Rechtsstreitigkeiten um Derivategeschäfte der Deutschen Bank gezeigt, bei denen die Bank Gewinne zulasten ihrer realwirtschaftlichen Unternehmenskunden machte, aber auch bei den enormen Verlusten deutscher Kommunen mit Zinsderivaten.