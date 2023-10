Israel: USA sanktionieren Krypto-Börse in Gaza – Schwächt das die Hamas?

Investoren wetten verstärkt auf den Verfall der israelischen Währung. Shortseller haben ihre Positionen gegenüber dem Schekel in der Woche nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober immens erhöht. Das gehe aus einer Untersuchung der Deutschen Bank hervor, wie die Financial Times (FT) am Donnerstag berichtete.

„In diesem Jahr hat die Short-Positionierung beim Schekel ein extremes Niveau erreicht“, wird die Währungsstrategin der Deutschen Bank, Rohini Grover, zitiert. In den letzten zwei Wochen seien die Wetten gegenüber dem Schekel stärker gestiegen als bei jeder anderen Währung, die die Deutsche Bank beobachte, fügte Grover hinzu. Der Schekel ist gegenüber dem US-Dollar um 3,8 Prozent gefallen, seit die Bank von Israel am 9. Oktober versprochen hat, bis zu 30 Milliarden ihrer Dollar-Reserven zu verkaufen, um den Schekel zu stützen.

Israels Zentralbank in der Zinsfalle – Ratingagentur senkt Bonitätsnoten

Durch die Shortseller-Attacke gerät Israel unter Druck. Die Zentralbank verliert an Spielraum, den Leitzins zu senken, um die Kreditvergabe zu erleichtern und damit die Wirtschaft zu stützen. Die Bank of Israel muss die Zinssätze hochhalten, um Investoren attraktive Anlagemöglichkeiten zu offerieren. Außerdem würde ein schwächelnder Schekel Importgüter verteuern, die in der Kriegssituation dringend benötigt werden.

Am Dienstag hatte der stellvertretende Gouverneur der Bank of Israel, Andrew Abir, erklärt, dass sich die Notenbank eher auf die Stabilisierung der Währung als auf die Stimulierung des Wachstums konzentrieren werde. Eine umfassende Zinssenkung gilt daher als unwahrscheinlich. Am Montag wird die Notenbank bekannt geben, ob sie die Zinsen auf dem aktuellen Niveau von 4,75 Prozent belassen wird oder nicht. Anfang Oktober habe die Bank of Israel über Devisenreserven in Höhe von rund 200 Milliarden US-Dollar verfügt, berichtet die FT.

Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit Israels auf A+ heruntergestuft und mit einem negativen Ausblick versehen. Das Risiko, dass sich der Iran und die Hisbollah in großem Umfang in den Konflikt einmischen könnten, sei „erheblich gestiegen“. Die amerikanische Citibank empfahl diese Woche eine Short-Position beim Schekel und warnte davor, dass die mit dem Krieg verbundenen Kosten sich bald ausweiten könnten und die israelische Zentralbank gezwungen sein könnte, die Zinssätze früher als erwartet zu senken.

Unterdessen hat das amerikanische Finanzministerium Sanktionen verhängt, mit denen die Hamas geschwächt werden soll. Die Maßnahmen, die anlässlich des Besuchs von Präsident Joe Biden in Israel am Mittwoch angekündigt wurden, richten sich gegen neun Personen und eine Einrichtung im Gazastreifen, im Sudan, in der Türkei, in Algerien und in Katar.

USA sanktionieren Finanzinstitut im Gazastreifen

Ein betroffenes Unternehmen ist die Krypto-Börse Buy Cash. Ahmed Alagad, der Eigentümer der Domain und der Börse, steht ebenfalls auf der schwarzen Liste der sanktionierten Personen. „Buy Cash wurde verwendet, um Geld von verbundenen Unternehmen zu anderen terroristischen Gruppen zu überweisen“, heißt es in einer Mitteilung des amerikanischen Finanzministeriums. Bereits im Juni 2021 sei eine Börsen-App vom israelischen nationalen Büro für Anti-Terror-Finanzierung für die Verbindung zu einer Hamas-Fundraising-Kampagne eingefroren worden, berichtete Reuters am Mittwoch. Die Hamas sei oft auf kleine Dollar-Spenden angewiesen, auch durch die Verwendung virtueller Währungen, erklärte das amerikanische Finanzministerium weiter.

Das in London ansässige Blockchain-Analyse-Unternehmen Elliptic wies am Mittwoch darauf hin, dass sich die Sanktionen nur auf eine einzige mit Buy Cash verknüpfte Bitcoin-Adresse bezögen. Allerdings sei Elliptic eine Reihe anderer Adressen bekannt, die der Broker auf der Bitcoin- und anderen Blockchains verwende. Seit 2015 seien Kryptowährungen im Wert von mehr als 30 Millionen US-Dollar über Buy Cash abgewickelt worden. „Allerdings wurde nur ein sehr kleiner Teil dieses Geldes mit dem Terrorismus in Verbindung gebracht“, teilte Elliptic mit. Es gebe „völlig legitime Gründe für die Menschen im Gazastreifen, Kryptowährungen zu verwenden, beispielsweise um Geld an oder von Familienangehörigen im Ausland zu transferieren“. Dies gelte für die überwiegende Mehrheit der von diesem Unternehmen durchgeführten Transaktionen.



