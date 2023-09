Finnland missachtet EU-Sanktionen: Russische Autos werden nicht konfisziert

Die EU steht zum Verbot für russische Autos. Egal, ob sie für den Verkauf bestimmt sind oder russischen Touristen gehören: Sie dürfen auch vorübergehend nicht in die EU eingeführt werden, stellte die EU-Kommission am Dienstagabend in einem neuen Merkblatt für nationale Zollbehörden klar. Vermutungen, dass die schon länger geltende Sanktionsverordnung gegen Russland Nr. 833/2014 nur den Handel mit Autos verbietet, wurden damit entkräftet.

Der deutsche Zoll hat Berichten zufolge schon früher russische Autos konfisziert, Litauen und Lettland haben deren Einfuhr kurz nach der EU-Klarstellung verboten. Doch nicht alle EU-Mitgliedstaaten sind dazu bereit. Der russische Nachbar Finnland, der für einen besonders harten Umgang mit Russland seit dem Angriff des Landes auf die Ukraine bekannt ist, sträubt sich plötzlich, das Einfuhrverbot für die Autos umzusetzen.

Finnland konfisziert russische Autos nicht: Hat das Konsequenzen?

Das finnische Außenministerium teilte am Dienstag mit, dass die entsprechende EU-Verordnung bisher noch nicht umgesetzt worden sei. Darüber berichtet der finnische öffentlich-rechtliche Sender Yle unter Berufung auf die Leiterin der Sanktionsabteilung des Außenministeriums, Pia Sarivaara.



Berichte in den Medien, dass Autos mit russischen Kennzeichen nicht mehr nach Finnland einreisen dürfen oder konfisziert werden, seien falsch, sagte Sarivaara. Der finnische Zoll beschlagnahme keine Fahrzeuge, die die Grenze zwischen Finnland und Russland passieren. Man schließe aber nicht aus, dass weitere Entscheidungen getroffen werden, heißt es weiter.



Ob die Missachtung der EU-Verordnung Konsequenzen für Finnland haben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar. Das finnische Außenministerium will nach Angaben von Sarivaara die Empfehlungen der EU-Kommission gemeinsam mit anderen EU-Staaten diskutieren, die an Russland grenzen.

Die Entscheidung Finnlands, russische Autos nicht zu konfiszieren, wird allerdings mit einem grundsätzlichen Einreiseverbot für russische Touristen kompensiert. Dieses gilt in Finnland bereits seit fast einem Jahr. Menschen mit finnischer Aufenthaltserlaubnis ist der Grenzübergang trotzdem möglich. Vornehmlich handelt es sich um Pendler, Mitarbeiter von Transportunternehmen, Diplomaten, Vertreter offizieller Delegationen und der Medien.



