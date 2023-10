Finnlands Stromversorgung: 98 Prozent ohne CO₂-Emissionen

Finnland ist auf dem besten Weg, CO₂-frei zu werden – zumindest bei der Stromerzeugung. Wie der finnische Verband der Energiewirtschaft in seinem Monatsbericht vergangenen Freitag verkündete, kamen im September 98 Prozent des finnischen Stroms aus emissionsfreien Quellen. Ein Rekord für die finnische Stromproduktion. Anders als Deutschland setzt das nordeuropäische Land vor allem auf Atomstrom. Etwa 40 Prozent des finnischen Stroms wurden von Atomkraftwerken bereitgestellt. Auf die Erneuerbaren, wie Biomasse, Wind- und Sonnenkraft, entfielen im selben Zeitraum etwa 25 Prozent.

Deutschland setzt weiter auf Kohle

In Deutschland ist die Stromerzeugung dagegen noch immer stark fossil geprägt. Im Vergleichsmonat September wurden 21 Prozent des in Deutschland produzierten Stroms mit dem Verbrennen von Braunkohle abgedeckt. Strom aus Braunkohle ist damit Spitzenreiter unter den fossilen Energieträgern, gefolgt von Erdgas mit 13,3 Prozent. Die Stromproduktion mit Steinkohle deckt 6,8 Prozent des deutschen Strommix ab. In der CO₂-neutralen Stromproduktion übernehmen Fotovoltaikanlagen mit 25,2 Prozent den größten Anteil am deutschen Strom. Windkraftanlagen beteiligen sich mit insgesamt 12,5 Prozent, wovon 2,8 Prozent auf die Offshore-Anlagen vor der deutschen Küste fallen und 9,7 Prozent von den Windkraftanlagen an Land produziert werden.

Für Deutschland spielt Braun- und Steinkohle bei der Stromversorgung weiter eine entscheidende Rolle, dabei soll das Land nach dem Willen der Bundesregierung so schnell wie möglich die Kohleverstromung beenden – idealerweise bereits 2030. „Der vorgezogene Kohleausstieg 2030 ist durch die Abschaltung der Kernkraft völlig illusorisch geworden. Man muss deshalb die Diskussion führen, ob man die noch verfügbaren Kernkraftwerke nicht doch reaktiviert, um das Stromangebot auszuweiten“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Torsten Herbst, im Interview mit der Berliner Zeitung vor wenigen Wochen.

Die Bundesregierung hält dennoch weiter an dem Ziel fest, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. „Wir haben dieses Jahr, wenn der Herbst okay läuft in der Witterung, die Chance, zum ersten Mal über 50 Prozent des Stroms erneuerbar zu produzieren“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am vergangenen Mittwoch in der TV-Sendung „Maischberger“. Was Habeck dabei verschwieg: Aktuell wird in Deutschland auch aufgrund der Wirtschaftskrise deutlich weniger Strom verbraucht als noch im Vorjahr. In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden dementsprechend 11,4 Prozent weniger Strom als im Vorjahreszeitraum erzeugt.