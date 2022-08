Benny Lin blickt auf eine militärische Landkarte, die auf dem Tisch ausgebreitet liegt. Die zierliche Frau atmet tief durch: „Die Amerikaner stecken nicht zurück. Ich frage mich, ob wir nicht ein Zeichen setzen sollten und eine nukleare Waffe in großer Höhe zur Explosion bringen – nicht direkt über den amerikanischen Streitkräften, aber in der Nähe, als klares Signal, dass wir es ernst meinen.“

Wir schreiben das Jahr 2027. China hat Taiwan überfallen. Der Konflikt eskaliert. Mit dem Einsatz einer Nuklearwaffe erhält der Krieg eine völlig neue Dimension. Die Szene stammt aus einem sogenannten „War Game“, das der amerikanische Sender NBC im Mai 2022 gemeinsam mit dem Center for a New American Security (CNAS) abhielt. Benny Lin vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) spielte bei der virtuellen „Schlacht um Taiwan“ die Rolle einer Beraterin des chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

„War Games“ veranstalten nicht nur die Amerikaner: Unmittelbar nach dem umstrittenen Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan zeigte das chinesische Staatsfernsehen in dieser Woche Aufnahmen eines Manövers, in dem die Armee der Volksrepublik eine See- und Luftblockade von Taiwan simulierte. Die Amerikaner sandten vorsorglich Marine-Verbände in den Südpazifik. Die Zeichen stehen also auf Showdown, zumindest wenn man auf die zunehmenden Militäraktivitäten blickt.

In der politischen Rhetorik versucht China, die Bedenken des Westens zu zerstreuen. Präsident Xi Jinping sagte in einer Videokonferenz auf dem Weltwirtschaftsforum Anfang des Jahres: „Die Länder sollten an einem echten Multilateralismus festhalten, Mauern einreißen statt aufbauen, sich öffnen statt sich isolieren, einander einbinden statt abkoppeln und den Aufbau einer offenen Weltwirtschaft fördern.“

AFP/Selim Chtayti Chinas Präsident Xi Jinping.

Dieser Hinweis ist vor allem für Deutschland von Bedeutung. Die „wirtschaftliche Existenz vieler deutscher Unternehmen hängt vom Funktionieren der globalen Lieferketten und besonders von den Handelsbeziehungen zu China ab“, schreibt die chinesische Botschaft in Berlin in ihrem aktuellen Newsletter. In seiner Rede auf einer Veranstaltung der Stiftung deutscher Familienunternehmen hielt Botschafter Wu Ken den „Freunden“ aus dem deutschen Mittelstand die nackten Zahlen vor: „Der Umfang des Handels zwischen China und Europa hat sich in den letzten 40 Jahren um das 250-Fache erhöht, und das Handelsvolumen zwischen China und Deutschland ist in den letzten fast 50 Jahren um mehr als das 800-Fache gestiegen.“ Von dieser Entwicklung haben viele deutsche Unternehmen profitiert.

Steht die chinesische Wirtschaft vor einem Crash?

Allerdings gibt es auch Zahlen, die Anlass zur Sorge geben. Über sie erhält man von der politischen Führung allerdings nur widerwillig Auskunft. Viele im Westen stellen sich nämlich die Frage: Steht die Wirtschaft in China vor einem Crash?

Eine massive Verwerfung hätte gravierende Folgen für die ganze Welt – zumal sie zum Krieg Russlands gegen die Ukraine, zu der noch lange nicht beendeten Corona-Pandemie, der Energie-Krise und der weltweit außer Kontrolle geratenen Inflation hinzukäme. Beunruhigend sind vor allem Meldungen aus den vergangenen Wochen aus dem Immobilienmarkt – dem zentralen Wohlstands- und Wachstumsprojekt Chinas.

Nach dem Zusammenbruch des milliardenschweren Projektentwicklers Evergrande hat die Krise nun auch eine soziale Dimension erreicht, die für die kommunistische Partei gefährlich werden könnte: Seit einigen Wochen weigern sich Hunderttausende Chinesen, die Raten ihre Immobilienkredite zu bezahlen – aus Wut und Protest, weil die im voraus bezahlten Wohnprojekte immer weiter verschoben oder nicht fertiggestellt werden. Bloomberg schreibt, die Zahlungsverweigerung sei „der effizienteste Protest, den das Land jemals gesehen hat“. Die geprellten Anleger seien für die Partieführung gefährlichere „Dissidenten“ als politische Abweichler.

Daher kündigte die Regierung dieser Tage die Errichtung eines 11,8 Milliarden Dollar schweren Rettungsfonds für die Anleger an – nachdem sie zunächst versucht hatte, den Protest mit Repression zu unterdrücken: Als mehrere Banken in Schieflage gerieten und ihren Kunden wegen „technischer Wartungsarbeiten“ wochenlang den Zugriff auf ihre Konten verweigerten, taten sich die Kunden im Internet zusammen und wollten die Banker zur Rede stellen. Doch die Behörden unterbanden die Reise zum Protestmarsch, indem sie den digitalen Gesundheitsstatus der Protestler auf „Corona positiv“ stellten und die wütenden Anleger in die Quarantäne zwangen.

Doch bei aller Repression will China vor allem soziale Unruhen vermeiden. „Die Überwachung über die sozialen Medien dient der Regierung auch dazu, den Puls der Bevölkerung zu fühlen: Als Peking kürzlich die Impfpflicht einführen wollte, war der Widerstand in den sozialen Medien derart massiv, dass die Regierung die Entscheidung innerhalb eines Tages wieder zurückgenommen hat“, sagt Gerwin Bell der Berliner Zeitung. Die größte Sorge der Regierung in Peking sei, dass es zu einer breiten regierungskritischen Bewegung komme.

Bell ist Chefvolkswirt Asien bei PGIM Fixed Income, einem Immobilienfinanzier. PGIM startete unter dem Namen Prudential im Jahr 1875 als Hypothekenbank und betreibt seit vielen Jahren Geschäfte in Taiwan und der Volksrepublik China. Bell hat viele Jahre für den Internationalen Währungsfonds (IWF) gearbeitet, hat Wirtschaft in Yale studiert und in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Trier promoviert. Er kennt den Ablauf von Kreditzyklen - im Volksmund spricht man gerne von Schulden-Blasen.

Schuldenblasen platzen immer irgendwann

Es ist wie ein Naturgesetz: Schuldenblasen platzen immer irgendwann, und als Folge gibt es immer gesellschaftliche Verwerfungen. Bell sieht die Lage nüchtern: „Das größte Problem Chinas ist, dass es Anzeichen des Platzens einer gigantischen Immobilienblase in China gibt.“ Anders als viele andere Beobachter denken, sind die Corona-Lockdowns laut Bell nicht der Grund, warum die chinesische Wirtschaft in der Krise ist. „Nehmen Sie nur Shanghai: Obwohl dies der größte Hafen der Welt ist, macht er nur vier Prozent des chinesischen BIP aus. Der sechswöchige Lockdown kann sich also höchstens mit 0,5 Prozent auf das BIP ausgewirkt haben.“

Gerade in der Corona-Zeit seien in China die Fabriken immer geöffnet gewesen: „China musste die Übernachfrage der Welt bedienen. Die Wirtschaft hat also trotz Corona geboomt.“ China hatte den Westen und das globale Finanzsystem schon einmal gerettet: Nach der Finanzkrise 2007 waren es vor allem die staatlichen Konjunkturprogramme aus Peking, die den Absturz der Weltwirtschaft verhinderten.

AP/Mark Schiefelbein Passanten in Peking.

Doch diesmal kämpft die Regierung ums Überleben: „Der Immobilienmarkt ist der Regierung entglitten. Die größte Gefahr für sie ist, dass die Menschen das Vertrauen in Immobilien und in das Versprechen vom gemeinsamen Wohlstand verlieren.“ Das Problem: Die Blase ist nicht das Ergebnis von bösen Spekulanten und Hedgefonds, sondern die Folge des in aller Welt bewunderten, erfolgreichen Programms gegen die Armut.

In China ist es plötzlich möglich geworden, Geld auf die Seite zu legen. Wie in vielen aufstrebenden Volkswirtschaften geht es dabei um die Schaffung von Wohnraum: 80 Prozent des chinesischen Haushaltsvermögens stecken in Immobilien. Diese wurden maßgeblich mit erspartem oder geliehenem Geld aus dem Familienkreis gekauft. Die Blase sei entstanden, weil Immobilien für Millionen Chinesen die einzige Form der Altersvorsorge sind, sagt Bell. Dieser Markt ist nun überhitzt, und die Regierung in Peking hat restriktive Maßnahmen ergriffen.

Gerwin Bell: „Die chinesischen Frauen wollen einen Mann mit Apartment“

Die Entwicklung geriet außer Kontrolle, weil alle das Maß verloren haben. Oft hätten die Eltern noch eine zweite Wohnung für ihren Sohn gekauft, sagt Bell. Chinesische Männer hätten eine höhere Chance, eine Frau zu heiraten, wenn sie vermögend seien: „Die chinesischen Frauen wollen einen Mann mit Apartment.“ Bell ergänzt: „Viele Immobilienkäufer haben vorfinanziert, obwohl die Immobilie noch gar nicht gebaut war. Die Entwickler und Baufirmen haben von dem Geld Land gekauft und neue Projekte gestartet. Es war wie ein riesiges Schneeballsystem, das jetzt zusammenbricht.“ Wegen der großen Nachfrage stiegen die Preise extrem. Heute seien Immobilien für normale Haushalte unerschwinglich geworden.

Daher muss Peking nun die Reißleine ziehen. Was Ungemach bedeutet für alle ausländischen Banken, Spekulanten und Anleger. Bell: „Wir sehen Immobilien-Wertverluste von 30 Prozent. Internationale Investoren in Immobilienanleihen müssen mit bis zu 90 Prozent Verlusten rechnen. Die kommunistische Führung wird, so weit wir das heute beurteilen können, keine Bailouts für ausländische Investoren machen.“ Die Regierung werde auch keine Immobilien-Riesen retten. Viele Developer seien extrem überschuldet. Es gibt aber ein Insolvenzrecht in China. Wenn ein Immobilienentwickler pleitegeht, dann müssen die Gläubiger die Verluste realisieren.

Bell glaubt, dass Peking vor allem die kleinen Anleger nicht über die Klinge springen lassen, dass man sie retten wird. Bell: „Die Führung in Peking wird Geld drucken, um die Unternehmen am Leben zu erhalten oder die Familienhaushalte und Immobilienkäufer zu unterstützen. So kann es etwa staatliche Aufträge für Immobilienentwickler oder Verstaatlichungen geben. Auch soziale Wohnbauprogramme sind vorstellbar.“

Die chinesische Regierung ist also mit ihrem Wohlstandsversprechen an einem Punkt angelangt, an dem es kritisch wird. Bell: „China steckt in der Mitteleinkommensfalle: Schwellenländer können nach der anfänglichen starken Wachstumsphase, in der billige Arbeitskräfte importiertes Kapital nutzen, nur weiter stark wachsen, wenn sie heimische Technologie und Verfahren aufbauen, die international konkurrenzfähig sind. Das haben wir bei Taiwan und Südkorea gesehen.“ Nach Ansicht Bells und vieler westlicher Ökonomen brauche die Gesellschaft in China eine politische Öffnung, um Innovationen durchzusetzen. „Südkorea wäre heute nicht da, wo es ist, wenn es eine Militärdiktatur geblieben wäre“, so Bell.

AFP/Hector Retamal Touristen in Fujian.

Der Spielraum der Regierung in Peking ist begrenzt. „Xi muss gegen eine gewaltige Verschuldung ankämpfen: Als er sein Amt angetreten hat, lag die Verschuldung bei 150 Prozent des BIP. Heute liegt sie bei 290 Prozent und wird im kommenden Jahr über 300 Prozent steigen.“ Bell sagt, eigentlich müsste Xi in dieser Phase den privaten Sektor stärken, um Innovationen in den Markt zu bringen. Stattdessen werde der Staatssektor verstärkt, die großen Technologie-Unternehmen wie Alibaba oder Tencent wurden reglementiert. Dabei seien diese Unternehmen besser als Facebook oder Amazon. „Aber ohne Freiheit können sie sich nicht entwickeln“, sagt Bell.

„Ein Angriff auf Taiwan wäre denkbar“

Eine militärische Ablenkung ist in einer solch angespannten Lage grundsätzlich immer eine Option für eine unter Druck geratene Regierung. Bell: „Ein Angriff auf Taiwan wäre denkbar, weil sich die Regierung sagen könnte: Noch sind wir wirtschaftlich stark, wir können es riskieren.“ Doch sieht der Chefvolkswirt auch eine andere Dimension: Die Regierung beziehe ihre Legitimität beim Volk nicht daraus, dass sie ideologisch sei, sondern weil sie einen extrem schnellen Anstieg des Wohlstands geschafft habe.

Um dies nicht zu gefährden, werde die Regierung weiter auf Wachstum setzen – was gegen einen Krieg spricht. Bell sagt: „Die meisten Chinesen sind pragmatisch: Sie sehen, dass die wirtschaftliche Musik immer noch im Westen spielt. Daher haben sie auch, ohne das an die große Glocke zu hängen, stillschweigend die Finanzsanktionen gegen Russland übernommen. Sie wollen eine globale Macht bleiben.“

Welche Rolle Deutschland in dieser „Zeitenwende“ spielen wird, ist noch unklar. Die neuesten Signale hört man in Peking nicht gerne. Gerwin Bell: „Es hat die Chinesen überrascht, dass der Ton aus Europa nach dem Abgang von Merkel so viel schärfer geworden ist.“