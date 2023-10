FlixTrain fährt ab Dezember auch Elsterwerda an

München -Der Bahn-Wettbewerber FlixTrain weitet zum Fahrplanwechsel im Dezember sein Angebot im Fernverkehr aus. Angefahren werden ab dann vor allem zusätzliche kleinere Bahnhöfe wie Elsterwerda in Brandenburg, Mühlheim (Ruhr), Bensheim zwischen Frankfurt und Mannheim sowie Müllheim in Baden-Württemberg, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. „FlixTrain ist außerdem zurück in vielen Städten, die zeitweise infrastrukturbedingt pausiert werden mussten.“ Dazu zählen Bremen, Offenbach, Mainz sowie Hanau und Wolfsburg, die ab dem Frühjahr 2024 wieder angeboten werden. Ab Sommer 2024 plant das Unternehmen zudem Taktverdichtungen auf ausgewählten Strecken.

FlixTrain ist eine Marke der Münchner Mobilitätsplattform Flix, zu der auch Flixbus gehört. Der Anbieter ist einer der wenigen Wettbewerber der Deutschen Bahn. Anders als der bundeseigene Bahnkonzern betreibt FlixTrain die Züge nicht selbst, sondern vermittelt lediglich Fahrten für Unternehmen, die dann im Auftag von FlixTrain die Reisen durchführen. Für die grünen Züge gilt eine Reservierungspflicht.

Trotz des Konkurrenten dominiert die Deutsche Bahn den Fernverkehr mit einem Marktanteil von rund 95 Prozent.