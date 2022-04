Berlin - Weniger Insolvenzen, aber auch zu wenig sozialer Wohnungsbau: Das geht aus dem Geschäftsbericht der Investitionsbank Berlin (IBB) 2021 hervor, der am Mittwoch den Journalisten präsentiert wurde. Demnach erteilte die IBB im letzten Jahr Finanzierungszusagen in Höhe von rund 6,5 Milliarden Euro, davon 3,5 Milliarden Corona-Hilfen, schuf oder erhielt knapp 18.000 Arbeitsplätze und erzielte ein Rekordergebnis in der Wirtschaftsförderung mit 1,6 Milliarden Euro. 2022 starte man ein neues Geschäftsfeld „Arbeitsmarktförderung“.

In den beiden Corona-Jahren hätten wir insgesamt über 30 Programme aufgelegt, erzählte stolz das Mitglied des Vorstands der IBB, Angeliki Krisilion, und insgesamt 6,2 Milliarden Corona-Hilfen zur Verfügung gestellt. 2021 seien vor allem Kleinstbetriebe in Bereichen Gastgewerbe und Gastronomie mit über 1,5 Milliarden Euro unterstützt worden, darauf folgten Künstler und die Unterhaltungsbranche mit rund 505 Millionen Euro. „Wenn wir uns die Insolvenzraten anschauen, sieht man, das Geld halt geholfen“, sagte Krisilion.

Sozialwohnungen: Ziel weit verfehlt

Einen großen Anteil an der Förderung durch die IBB hat allerdings die Immobilien- und Stadtentwicklung. Hier wurden 2021 jedoch nur 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt – um 9,4 Prozent weniger, als im Vorjahr. Es habe zwar ein deutliches Plus im Neugeschäft gegeben, wodurch insgesamt 13.750 Wohnungen finanziert worden seien, sagte der IBB-Vorstandsvorsitzende Dr. Hinrich Holm. Im sozialen Wohnungsbau sei die Zielgröße 5000 jedoch weit verfehlt worden, „es wurde 2021 zwar die Finanzierung von 1800 Sozialwohnungen beantragt und nur 1000 Wohnungen sind davon im sozialen Element gelandet“, so Holm. Dass der soziale Wohnungsbau hinter den Erwartungen hinterher geblieben sei, hänge ebenfalls damit zusammen, dass das alte Programm für die Wohnungsbauförderung keine Kostensteigerung beinhaltet habe.

Der Krieg in der Ukraine hat den deutschen und vor allem den Berliner Wohnungsmarkt vor neue Herausforderungen gestellt. Die Immobilienwirtschaft sieht da einen Bedarf für bis zu 500.000 Wohnungen für ukrainische Geflüchtete deutschlandweit. Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), plädierte Ende März für den Bau von Modulwohnungen für die Geflüchteten. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte zuvor Mitte März die Bereitschaft signalisiert, die Mittel für den sozialen Wohnungsbau deutlich zu erhöhen. Ob die IBB bei dem Thema schon Fortschritte sieht und wie lässt es sich den einheimischen Geringverdienern erklären, wenn das Geld für Sozialwohnungen für die Geflüchteten plötzlich da wäre?

Flüchtlinge oder Arm-Reich-Schere?

Holm glaubt, dass das neue Programm der Landesregierung für die Wohnungsbauförderung, das erst noch kommen soll, die Kostensteigerung enthalten und Rückenwind für den sozialen Wohnungsbau geben werde. „Wie gehen wir damit um, dass wir Platz für Flüchtlinge schaffen? Einige Elemente kann man aus dem Förderbereich zusteuern, aber da werden eher die landeseigenen, die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften antreten müssen“, sagte er dazu der Berliner Zeitung. Die IBB werde dann die Finanzierungsseite strukturieren. Jedoch sieht der IBB-Vorstandsvorsitzende nach eigenen Angaben in der Bevölkerung noch nicht eine Debatte kommen, wie in der Flüchtlingskrise 2015, wo dann ein gewisser Sozialneid entsteht, weil man gerade Preissteigerungen habe.

„Wollen wie den Ukrainern helfen? Oder müssen wir die Arm-Reich-Schere in Deutschland stärker ins Auge fassen?“, fragte er rhetorisch. Die Nationalität der Flüchtlinge würde aus seiner Sicht die Debatte mildern, denn die Solidarität mit den Ukrainern sei sehr groß. „Also schauen wir, wie die Bundesregierung nach vorne handelt.“ Gegen die Schere werde eine Bundesregierung einiges machen müssen, betonte Holm, denn sie gehe jetzt sehr gewaltig auseinander.

Im Übrigen erwartet die IBB für das Jahr 2022 ein Wirtschaftswachstum von über drei Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019, nachdem sich die Berliner Wirtschaft 2021 etwas erholt habe. Es bestünden hier jedoch Risiken, etwa, wenn es zu einem Abriss in der Energieversorgung für Deutschland komme. Man werde aber auch mit der Inflation leben müssen. Konkrete Prognosen wagt hier die IBB nicht: Darum müssten sich die Zentralbanker kümmern.