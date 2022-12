Fluggesellschaft Norse fliegt vom BER nach Florida Die norwegische Billigfluggesellschaft Norse Atlantic Airways hat am Mittwoch eine neue Verbindung vom Hauptstadtflughafen BER nach Florida aufgenommen. Bis ... dpa

Berlin -Die norwegische Billigfluggesellschaft Norse Atlantic Airways hat am Mittwoch eine neue Verbindung vom Hauptstadtflughafen BER nach Florida aufgenommen. Bis zum Ende des Winterflugplans im März gehe es dreimal pro Woche jeweils sonntags, mittwochs und freitags nach Fort Lauderdale und zurück, teilte der Flughafen mit. Die Flugzeit betrage ungefähr zehneinhalb Stunden. Die Norweger steuern von Berlin aus schon New York und Los Angeles an. Die Fluggesellschaft war voriges Jahr gegründet worden. Sie versucht, das Billigflugkonzept auf der Langstrecke zu etablieren.