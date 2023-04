Flughafen BER: Entspannter, österlicher Reiseverkehr Ostern ist auch Reisezeit - am Flughafen Berlin-Brandenburg dieses Jahr aber ohne große Auffälligkeiten. „Bisher ist es durchweg entspannter österlicher Reis... dpa

ARCHIV - Passagiere stehen am Sicherheitscheck an und gehen durch die Halle im Flughafen Berlin-Brandenburg (BER). Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Ostern ist auch Reisezeit - am Flughafen Berlin-Brandenburg dieses Jahr aber ohne große Auffälligkeiten. „Bisher ist es durchweg entspannter österlicher Reiseverkehr“, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Es läuft.“ Für Ostermontag erwartet der Flughafen gut 70.000 Passagiere, so viele wurden den Angaben zufolge auch am Karfreitag gezählt.