Flughafenverband: 681 Flüge fallen aus An den Flughäfen in Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden wollen die Beschäftigten am Freitag die Arbeit niederlegen. Tausende Passagiere wer... dpa

Vier Flughäfen werden am Freitag bestreikt. Alle Flüge werden gestrichen. Marijan Murat/dpa

Berlin -Wegen des neuerlichen Verdi-Warnstreiks an vier deutschen Flughäfen fallen an diesem Freitag 681 Flüge aus. Betroffen seien rund 89.000 Passagiere, teilte der Flughafenverband ADV am Donnerstag in Berlin mit.