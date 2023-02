Flugverkehr am BER nach Ende des Warnstreiks normalisiert Am Flughafen Berlin-Brandenburg sind keine Folgen des Warnstreiks vom Freitag an mehreren anderen deutschen Flughäfen mehr zu spüren. „Wir haben heute keine ... dpa

Schönefeld -Am Flughafen Berlin-Brandenburg sind keine Folgen des Warnstreiks vom Freitag an mehreren anderen deutschen Flughäfen mehr zu spüren. „Wir haben heute keine Auswirkungen mehr vom Streik“, sagte ein Flughafensprecher am Samstagvormittag. Es sei ein ganz normaler regulärer Betriebstag. „Heute Morgen ist ein Flug der Lufthansa nach Frankfurt gestrichen worden. Das hat aber nichts mit dem Streik zu tun.“