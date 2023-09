Der Markt für Rohöl ist seit Beginn des Ukraine-Krieges unter Spannung. Als Russland vor Mitte September bekannt gab, die Exporte von Diesel und Benzin drastisch zu reduzieren, schossen die Preise in China in die Höhe. Nun plant Moskau, das Diesel-Exportverbot auszubauen.

Laut einem Bericht des Nachrichtenportals Bloomberg will Russland die Dieselexporte in den nächsten Monaten auf nahezu null reduzieren. Um die steigenden Preise im Inland einzudämmen, entschied die russische Regierung Mitte des Monats, den Dieselverkauf ins Ausland drastisch einzudämmen.

Russischer Vizepremier ruft zu strengeren Regulierungsmaßnahmen auf

Die Produktionskürzungen sind auch auf die Sanktionen des Westens und auf die Inflation im Land zurückzuführen. Denn bevor Russland das Exportverbot für Diesel verhängte, wurden die Dieselpreise zu einem der größten Inflationstreiber in Russland.



Aus Branchendaten, die Bloomberg vorliegen, gehe hervor, dass für Oktober trotzdem Dieselexporte geplant seien – insgesamt 223.000.000 Tonnen. Belarus und Länder der Eurasischen Wirtschaftsunion sind vom Exportverbot nicht betroffen.

Nicht nur in China, auch in Deutschland sind die Dieselpreise seit Inkrafttreten des Verbots nach oben geschnellt. Die Diesel-Futures stiegen innerhalb weniger Stunden auf bis zu 1012 US-Dollar je Tonne, was einem Zuwachs von rund 17 US-Dollar entspricht. Die Auswirkungen des Exportverbots sind so groß, weil Russland der weltweit größte Seeexporteur von Dieselkraftstoffen ist.

Alexander Nowak, Russlands Vizepremierminister, sagte am Donnerstagabend bei einem Treffen russischer Ölunternehmer, dass die Regierung zu noch „strengeren Regulierungsmaßnahmen“ bereit sei. Nowak wies die russischen Zoll- und Steuerbehörden an, den Export von Diesel und Benzin strenger zu kontrollieren. In Russland gelagerte Mengen an Kraftstoff sollen auch weiterhin in die inländische Produktion umgeleitet werden.