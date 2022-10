Frankreich beginnt mit Gaslieferungen an Deutschland Deutschland und Frankreich unterstützen sich in Zeiten der Energiekrise gegenseitig. Deutschland erhält ab sofort Gaslieferungen aus Frankreich, im Gegenzug ... dpa

ARCHIV - Nach ein paar Änderungen an der Gaspipeline zwischen Frankreich und Deutschland, kann Deutschland nun Gas aus Frankreich erhalten. Marijan Murat/dpa

Paris -Frankreich hat in der Energiekrise mit der Lieferung von Erdgas an Deutschland begonnen. Seit Donnerstag fließe Gas über die einzige Verbindungsstelle zwischen beiden Ländern bei Niedergailbach im Saarland, teilte der Netzbetreiber GRTGaz in Paris mit.