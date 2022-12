Frankreich: Millionenstrafe für Microsoft Verstöße bei der Microsoft-Suchmaschine „bing.com“ haben für den Tech-Konzern finanzielle Folgen. Handelt die Firma nicht, drohen weitere Strafen. dpa

ARCHIV - Frankreichs Datenschutzbehörde CNIL verhängt ein Bußgeld von 60 Millionen Euro gegen den Softwarehersteller. Peter Kneffel/dpa

Paris -Wegen Verstößen gegen Gesetzesregelungen über Cookies soll Microsoft in Frankreich eine Millionenstrafe zahlen. Frankreichs Datenschutzbehörde CNIL verhängte ein Bußgeld von 60 Millionen Euro gegen den Softwarehersteller, wie die CNIL am Donnerstag in Paris mitteilte.