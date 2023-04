Franzosen trinken wegen Inflation etwas weniger Wein 29 Liter Wein wurden 2022 durchschnittlich in einem französischen Haushalt getrunken - ein Liter weniger als im Vorjahr. Der Trend geht Marktforschern zufolg... dpa

Paris (dpa) -Der Weinkonsum in Frankreich ist im vergangenen Jahr angesichts steigender Preise leicht gesunken. Ihr Budget zum Kauf von Wein erhöhten die Menschen in Frankreich angesichts der Inflation aber leicht, wie der Sender BFMTV am Freitag unter Berufung auf Daten des Marktforschungsunternehmens NielsenIQ berichtete.