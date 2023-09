In Deutschland mangelt es an Personal. Die Produktivität sinkt und der Wirtschaftsstandort Deutschland scheint in Gefahr. Ein Lösungsansatz: Frauen, die in Teilzeit arbeiten, verlängern ihre Arbeitszeit um zwei Stunden. Nach Meinung des Chefs der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, könnten durch diese Umstellung 500.000 Arbeitskräfte ersetzt werden. Aber leisten Frauen nicht schon genug?

Brigitte Witzer, die selbst mehrere Jahre in verschiedenen Unternehmen gearbeitet hat und seit Jahrzehnten Führungskräfte coacht, ist von dieser Idee nicht überzeugt. Ihrer Meinung nach liegen die Probleme tiefer. Eine Umverteilung der Arbeitszeit wird nicht helfen. Vielmehr müssen bestehende Strukturen aufgebrochen werden. Und wie? Das erzählt Witzer im Interview mit der Berliner Zeitung.

Frau Witzer, Sie arbeiten seit vielen Jahren als Executive Coach mit Schwerpunkt auf Personen in Führungspositionen. Arbeiten Sie insgesamt eher mit Frauen oder mit Männern zusammen?



Ich bin seit über 25 Jahren Coach, und um ehrlich zu sein: Ich wäre verhungert, hätte ich nur mit Frauen zusammengearbeitet. Mittlerweile arbeite ich oft mit Frauen zusammen. Früher war das undenkbar.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Weil Frauen früher nicht in Führungspositionen gearbeitet haben?



Es ist so, dass die Frauen, die heute erwachsen sind, mit dem Fokus auf nur eine andere Person aufgewachsen sind. In Folge sind sie immer dazu bereit, andere Frauen „wegzuhauen“. Wir lernen von den Müttern, dass wir eine beste Freundin haben und später dann einen Mann. Wir lernen Zweierbeziehung. Alle anderen Menschen sind zu vernachlässigen. Dabei steht es schlecht um die Solidarität unter Frauen, denn selbst die beste Freundin wird im Zweifel „weggehauen“, wenn der Prinz auftaucht. Mann geht meist vor Frau. Frauen werden in der Regel auf eine Person hin sozialisiert. Macht der eine Mensch bei irgendwas nicht mit, stehen sie alleine da. Männer dagegen haben vier oder fünf Freunde. Wenn einer ausfällt, stehen die anderen noch zur Verfügung. Die Fokussierung auf eine einzelne Person findet nicht statt. Kein Wunder also, dass Frauen ganz anders miteinander umgehen. Selbst in den Frauennetzwerken erleben wir wenig Solidarität und dafür mehr Wettbewerb. Es geht unterbewusst sehr häufig immer noch darum, wer die Schönste ist. Und das Problem scheint mir, dass Frauen da gar nicht rauswollen.

Wollen Sie damit sagen, dass Frauen dieser Konkurrenzkampf gefällt?



Frauen machen sich die Situation, in der sie feststecken, nicht bewusst. Und ich bin ja nicht die Einzige, die davon redet. Der Fokus auf Schönheit ist eine Art narzisstische Störung. Bei Männern geht es in der Regel um Macht; sie werden dazu verurteilt, ihre Grandiosität mit der Herrschaft über andere auszuleben. Bei Frauen geht es vielfach um die Schönheit, um das Aussehen. Das ist anders, aber nicht besser.

Aber noch mal zurück zu der Frage, ob Sie mehr Frauen oder Männer coachen. Woran genau liegt es, dass immer mehr Frauen Ihre Arbeit in Anspruch nehmen?



Frauen haben mittlerweile verstanden, dass die Machtspiele in der Arbeitswelt Regeln haben. Vor zehn Jahren wollten Frauen bei diesen Spielchen gar nicht erst mitmachen. Sie haben sich nicht wohlgefühlt in den Vorstandsrunden, in denen es immer nur um schneller, besser, weiter ging. Heute gibt es genügend Frauen, die das Spiel mitspielen und denen die Regeln klar sind. Wenn man diese Regeln kennt, dann wird das Ganze auch leichter.

Wie lauten diese Regeln?



Die oberste Regel für Frauen wäre: gelassen zu sein. Frauen begreifen die Wirtschaft als etwas sehr Ernstes. Männer sind da viel lockerer. Das Spielfeld der Wirtschaft wurde meiner Meinung nach von Männern geschaffen, damit sie etwas zu tun haben – als Spielfeld eben. Frauen haben stattdessen ein anderes Feld für sich beansprucht – Haus und Familie. Sie kümmern sich um die wirklich relevanten Dinge des Lebens. Da kann man nicht einfach sagen: „Ich kann jetzt nicht, ich habe etwas anderes zu tun.“

Markus Wächter/Berliner Zeitung Zur Person Brigitte Witzer ist Executive Coach, Autorin und Malerin. Sie lebt in Berlin und coacht bis heute Frauen und Männer in Führungspositionen. Witzer studierte Germanistik, arbeitete als technische Verlagsleiterin im Data-Becker-Verlag und übernahm dann die Geschäftsführung des Bertelsmann-Medien-Service. Anschließend arbeitete Witzer als Dozentin an der Universität Leipzig und begann mit ihrer Tätigkeit als Coach.

Gibt es Unterschiede hinsichtlich der Themen, die Ihre weiblichen oder männlichen Kunden mit Ihnen besprechen? Zum Beispiel Fragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.



Die meisten Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, sehen ihren Beruf in der Regel als die oberste Priorität. Familie und Kinder werden von Au-pairs und Haushälterinnen organisiert. Diese Frauen müssen sich nicht zwischen ihrem Beruf und der Familie entscheiden. Sie haben das schon alles geregelt.

Welche Themen werden dann mit Ihnen besprochen?



Die Bewertung im Beruf und die Maßstäbe, nach denen Frauen im Job bewertet werden, ist ein großes Thema. Männer werden nach ihrem Potenzial beurteilt und bezahlt. Frauen nach Performanz. Wenn ein Mann einen neuen Job angeboten bekommt, dann auf sein Potenzial hin: Seine Zuständigkeit umfasst zum Beispiel Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und natürlich bekommt er das dafür angemessene Gehalt. Erweist sich der Mann dann erfolglos, dann wird er woandershin versetzt, sagen wir, nach Skandinavien. Und ein kleines Schüppchen mehr Gehalt. Einer Frau dagegen wird erst mal die Leitung in einem Land angeboten, sagen wir mal, in der Schweiz. Wenn alles gut läuft, dann bekommt sie Österreich dazu – selbstverständlich ohne Gehaltserhöhung. Nach einiger Zeit darf sie dann noch Deutschland mitmachen. Die Verantwortung der Frau hat sich massiv erweitert, das Gehalt leider nicht – im Gegenteil: Es ist gleich geblieben. Vom Erfolg jetzt mal gar nicht zu reden.

Sie könnte das Unternehmen auch wechseln und mehr Gehalt verlangen.



Genau. Dann haben Frauen tatsächlich oft die Chance auf eine Verbesserung. Doch der Wechsel fällt schwer. Frauen fühlen sich in der Regel sehr gebunden, auch durch die Familie. Diesen Fall hatte ich auch erst kürzlich wieder. Eine Managerin bekam das doppelte Gehalt in einer neuen Firma für eine bessere Rolle – sie hätte wirklich wechseln können. Aber in eine andere Stadt. Ihren Kindern wollte sie eine solche Umstellung aber nicht zumuten. Männer tun sich mit einem Unternehmens- oder Ortswechsel leichter. Die unterschiedliche Behandlung von Frauen und Männern lässt sich nur auflösen, wenn wir die Probleme ansprechen.

Können Sie ein Beispiel nennen?



Ich habe eine Kundin, die hier in Berlin als Geschäftsführerin arbeitet und zu mir sagte: „Eher organisiere ich eine Nanny und sorge dafür, dass die Kinder meiner Mitarbeiterinnen versorgt sind, als auf eine Top-Frau im Unternehmen verzichten zu müssen.“ Es geht ihr also darum, eine Person zu finden, die am besten für den Job geeignet ist. Ganz egal, ob sie ein Kind hat oder nicht. Also bemüht sie sich darum, eine auch unkonventionelle Lösung für das Problem der Kinderbetreuung zu finden, und das hat dann auch funktioniert.

Wenn wir jetzt aber mal von der „gewöhnlichen“ Frau ausgehen, die nicht in einer Führungsposition, sondern in Teilzeit arbeitet, dann kann sie sich nicht einfach so aus den bestehenden Strukturen lösen. Was würden Sie diesen Frauen denn raten?



Stoppt den Fleiß! Zuerst einmal ist Fleiß für mich eine Art Droge, weil er dazu führt, dass man seine Gefühle nicht mehr spürt und über sein Bauchgefühl gleichsam „drüberwegarbeiten“ kann. So wird gern verdrängt, was einer Frau wirklich wichtig ist im Leben. Die wenigsten Frauen fragen sich selbst, was sie wirklich wollen und wo sie hinwollen. Wenn Frauen mit mir anfangen wollen zu arbeiten, dann frage ich meistens: „Was wollen Sie für eine 60-Jährige sein?“ Eine Antwort darauf zu finden, ist für viele nicht einfach. Aber wie kann ich jemanden coachen, der mir nicht sagen kann, wer sie ist und was sie möchte? Grundlage ist ein gemeinsames Ziel, an dem ich mit meiner Kundin arbeiten kann.

Würden Sie sagen, dass Frauen die Arbeitswelt aus einer anderen Perspektive betrachten?



Der weibliche Blick auf die Wirtschaft ist ein anderer. Die Medizinstudentin kommt nach ihrem ersten Tag in der Klinik nach Hause und weiß genau, was man besser machen müsste. Der Medizinstudent kommt nach seinem ersten Tag in der Klinik nach Hause und weiß, wie man Chefarzt wird. Lassen Sie mich das so pauschal sagen; meistens stimmt das noch. Qualitativ ist eine Wirtschaftswelt mit Frauen stärker. Aber im Moment nicht besser, weil die Macht nicht bei den Frauen liegt.

„Wenn Frauen täglich einfach zwei Stunden mehr arbeiten, dann verschieben wir die Probleme.“ Markus Wächter/Berliner Zeitung

Qualitativ besser, weil Frauen einen anderen Zugang zu Arbeit haben und es ihnen nicht nur um Macht geht?



Frauen sind interessiert an Veränderung. Wer abends nach Hause kommt und weiß, was und wie man etwas besser machen kann, der strebt nach Veränderung. Und genau das ist es doch, was wir an allen Ecken dieser Wirtschaft brauchen: weniger Fake, mehr sinnvolle Produkte. Frauen bewegen sich in der Arbeitswelt zwischen einem klaren Veränderungsbewusstsein und gleichzeitiger Ohnmacht im Sinne von Machtlosigkeit. Mein Anliegen ist Folgendes: Wir dürfen uns dieser Ohnmacht nicht länger hingeben. Ich wünsche mir, dass Frauen sagen: „Ich spiele das Spiel, ich kenne die Regeln, und sobald ich oben bin, dann gestalte ich die Regeln selbst.“ Dann ist Veränderung möglich. Wir könnten wirklich wissen, was uns und der Welt guttut. Leider sind wir alle sehr gut im Analysieren, aber kaum jemand ist wirklich reflektiert. Sich selbst zu reflektieren, das bedeutet, sich in die Analyse mit einzubeziehen. Aus dieser Spirale kommt jeder Einzelne individuell nur mit der Frage raus: Will ich das wirklich, was ich gerade tue? Da spreche ich aus eigener Erfahrung.

Erzählen Sie, bitte.



Vor vielen Jahren habe ich für Bertelsmann gearbeitet. Es gab einen Moment, da habe ich gemerkt, ich arbeite wie verrückt, bin aber völlig wirkungslos. Ich war tief verzweifelt und genau in diesem Moment bin ich mir meiner eigenen Wirksamkeit bewusst geworden. Ich kann mein Leben ändern! Ich habe den Job gewechselt. Man wird immer Gründe dafür finden, um zu bleiben. Und: Wer Gründe sucht, der will eigentlich keine Veränderung. Es geht darum, Wege zu finden, nicht Gründe. Das ist die falsche Blickrichtung.

Etwas zu verändern, fällt aber nicht immer leicht. Wenn Frauen sich ihren Kinderwunsch erfüllen, verzichten sie in der Regel auf eine Karriere. Sobald die Kinder groß genug sind, arbeiten sie dann in Teilzeit. So einfach kommt man da nicht mehr raus.



Das stimmt, aber ich denke, dass wir das Wort Karriere neu denken sollten. Die Möglichkeit, als Quereinsteigerin noch mal durchstarten zu können, wird definitiv unterschätzt. Schauen Sie sich meinen Lebenslauf an. Ich habe Germanistik studiert und war anschließend bei Bertelsmann Managerin, ohne jemals ein BWL-Studium absolviert zu haben. Danach war ich als Professorin an einer Hochschule, ohne eine Ahnung vom akademischen Betrieb zu haben. Ich habe mich mein Leben lang also immer wieder neu erfunden, konnte in ganz neue Bereiche eindringen und Fähigkeiten an mir entdecken, die ich so gar nicht kannte. Wir leben glücklicherweise in einer Welt, in der ein Quereinstieg immer leichter umsetzbar ist.

Aufgrund des Führungskräftemangels gab es Forderungen danach, dass Frauen mehr und länger arbeiten sollten. Was sagen Sie denn dazu? Werden strukturelle Probleme, die es offensichtlich gibt, so gelöst?



Krieg den Symptomen, Friede den Ursachen? Nein – so wird sich gar nichts verändern. Ich habe mich auch gefragt, was man einer solchen Aussage entgegensetzen kann, also, dass Frauen mehr arbeiten sollten. Für mich ist die Quantität weniger relevant als die Qualität unserer Wirtschaft. Wenn Frauen täglich einfach zwei Stunden mehr arbeiten, dann verschieben wir die Probleme. Dann brauchen wir mehr Kita, mehr hiervon und davon. Gelöst werden sie dadurch nicht.

Ein weiteres Problem ist doch aber auch, dass viele Frauen gar nicht so autonom agieren können, wie von Ihnen beschrieben. Die finanzielle Abhängigkeit ist das eine. Wenn Kinder hinzukommen, wird es noch schwerer.



Auch mit vier oder fünf Kindern kann eine Frau durchaus autonom agieren. Wir können immer andere Lösungen finden, aber nur, wenn wir die gewohnten Bahnen im Denken und Handeln verlassen. Dieses Gefühl, dass jede Frau etwas ändern kann, das fehlt! Das muss verinnerlicht werden. Frauen können raus, raus aus diesem alten und verhuschten Gretchenleben. Die vorhandenen Strukturen lassen sich aufbrechen – ein Weg dazu: Begriffe erfinden für das, was wir wollen. Wir können die Definitionsmacht übernehmen. Erfinden wir jetzt und hier doch etwa die Shooter-Karriere. Das ist dann die Karriere, die Frauen nach der Elternzeit machen, im Quer- und Neueinstieg. Dann lösen wir uns von diesem Teilzeitquatsch.



Und dann?



Dann denken wir out of the Hamsterrad und können neue Konzepte entwickeln.