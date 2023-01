Frauenanteil in DAX-Vorständen steigt auf rund 23 Prozent Im vergangenen Jahr sind mehr Frauen als Männer in die Vorstände deutscher Firmen berufen worden, hat eine Personalberatung festgestellt. Nur noch vier DAX-U... dpa

ARCHIV - Nur noch vier DAX-Unternehmen hätten keine Frau im Vorstand, sagte ein Berater der Personalberatung Russell Reynolds. Annette Riedl/dpa

München -Der Frauenanteil in den Vorständen der 40 größten börsennotierten deutschen Unternehmen ist im vergangenen Jahr von 19 auf 22,7 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Auswertung der Personalberatung Russell Reynolds mit Stichtag 1. Januar hervor, die am Wochenende veröffentlicht wurde. Im vergangenen Jahr seien mehr Frauen als Männer in die Vorstände berufen worden. Zwei DAX-Konzerne - Siemens Healthineers und Fresenius Medical Care - hätten sogar einen Frauenanteil von 50 Prozent.