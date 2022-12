Freie Programmierschule „42 Berlin“ eröffnet Der Mangel an guten Programmierern bremst inzwischen in Deutschland viele Unternehmen aus. Volkswagen, SAP, Microsoft und andere Konzerne schlagen nun mit ei... dpa

Berlin -Die von der deutschen Industrie mit Millionenbeträgen geförderte freie Programmierschule „42 Berlin“ ist am Donnerstag eröffnet worden. Der Campus im Berliner Stadtteil Neukölln ist Teil eines internationalen Netzwerkes, das sich zum einen das Ziel gesetzt hat, etwas gegen den eklatanten Fachkräftemangel in der IT-Branche zu unternehmen. Das Netzwerk will gleichzeitig auch Studierende mit den unterschiedlichsten persönlichen Hintergründen ansprechen und damit die Gruppe der Studierenden signifikant diversifizieren. „42 Berlin“ wird unter anderem vom Volkswagen-Konzern, Bayer, SAP, Microsoft, der Deutschen Telekom und Capgemini unterstützt.