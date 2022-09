Freie Wähler sehen Russland-Sanktionen teils kritisch Die Freien Wähler halten manche Sanktionen gegen Russland angesichts der Energiekrise für fragwürdig. „Bestimmte Sanktionen müssen auch überdacht werden, wen... dpa

Oranienburg -Die Freien Wähler halten manche Sanktionen gegen Russland angesichts der Energiekrise für fragwürdig. „Bestimmte Sanktionen müssen auch überdacht werden, wenn sie uns schädigen“, sagte der Landesvorsitzende Péter Vida am Sonntag. Er verwies auf die drastische Verteuerung von Energie. Der Dachverband der Brandenburger Wählergruppen kam in Oranienburg zu seiner zentralen Versammlung zusammen. BVB/Freie Wähler hatten mit Blick auf die Folgen für die Region angesichts der PCK-Raffinerie in Schwedt bereits im April vor einem Embargo für russisches Öl gewarnt, wenn die Lieferungen nicht aus anderen Quellen den Bedarf decken.