Auch Renten sind steuerpflichtig. Und zwar in einem immer größeren Umfang. Mehr als ein Drittel aller Rentner in Deutschland müssen bereits Steuern zahlen. Von Jahr zu Jahr sinkt der Rentenfreibetrag und immer mehr Senioren rutschen in die Steuerpflicht – auch aufgrund der erst kürzlich beschlossenen Rentenerhöhung von 6,12 Prozent in Ostdeutschland und 5,35 Prozent in Westdeutschland zum 1. Juli.