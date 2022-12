Für Sanierung der Bergbaufolge: Forschungszentrum startet Der Bergbau hinterlässt mit dem Kohleausstieg verwüstete Landschaften und große Sanierungsaufgaben. Forscher begleiten die Arbeiten wissenschaftlich und such... dpa

Cottbus -Ein neues Forschungszentrum in Cottbus soll Lösungen zur Sanierung von Bergbaufolgen und nachhaltigen Gestaltung ehemaliger Bergbaulandschaften entwickeln. Die Einrichtung mit 34 Arbeitsplätzen wurde am Dienstag eröffnet. Das Forschungs -und Entwicklungszentrum Bergbaufolgen (FEZB) ist am Lausitzer Standort der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) angesiedelt. Der Einrichtung stehen nach BGR-Angaben für Forschung pro Jahr etwa vier Millionen Euro zur Verfügung.