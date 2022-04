Westliche Staats- und Regierungschefs müssen vorerst nicht mit Wladimir Putin an einem Tisch sitzen, denn er ist erst bei dem G20-Gipfel im November in Indonesien dabei. An diesem Mittwoch kommen allerdings die Finanzminister und Zentralbankchefs der Länder in Washington zusammen, um den Zustand der Weltwirtschaft und die Pandemiebekämpfung wie ursprünglich geplant zu erörtern. Auch der russische Finanzminister Anton Siluanow nimmt teil – allerdings nur virtuell, denn er steht auf der US-Sanktionsliste.

Wie ist seine Teilnahme angesichts des Ukraine-Krieges überhaupt zustande gekommen? Das Gastgeberland Indonesien hatte die Einladungen schon vor dem Krieg an alle G20-Mitglieder verschickt. Die US-Finanzministerin Janet Yellen wollte die Termine mit den russischen Beamten aber später boykottieren, aus Protest gegen die Invasion der Ukraine. Der britische Finanzminister Rishi Sunak hatte nach Reuters-Angaben vor, „nur einige“ Sitzungen, die tagsüber stattfinden, zu besuchen. Sunak verurteilt die russische Aggression und will auf dem Treffen auf stärkere Sanktionen gegen Russland drängen.

„Direkte Folge des russischen Angriffskrieges“

Wie sieht es die Bundesregierung? „Wir wollen an den Sitzungen trotz der möglichen Anwesenheit russischer Vertreterinnen und Vertreter teilnehmen, um die wichtige multilaterale Arbeit nicht indirekt von Russland sabotieren zu lassen“, teilt der Sprecher des Finanzministeriums, Justin Firrell, im Namen von Minister Christian Lindner (FDP) der Berliner Zeitung mit. „Lügen und Propaganda“ der russischen Seite werde man aber nicht unkommentiert lassen, sondern sie als solche benennen. Denn die aktuellen Herausforderungen wie erhöhte Energie- oder Nahrungsmittelpreise, die zu Wohlstandsverlust oder gar Hungersnöten führten, seien eine direkte Folge des russischen Angriffskrieges, so Firrell.

Gemeinsame Abschlusserklärungen mit Russland finde das Finanzministerium unter den derzeitigen Umständen „verständlicherweise schwer vorstellbar“. Man begrüße es, dass die indonesische G20-Präsidentschaft lediglich eine Zusammenfassung des Vorsitzes vorzulegen plane. Laute Forderungen, Russland aus der G20 ausschließen, gibt es vonseiten der Bundesregierung nicht. US-Präsident Joe Biden würde Putin, den er auch als „Kriegsverbrecher“ bezeichnete, nach eigenen Worten am liebsten rauswerfen. Ähnliche Stimmen bekam man auch aus Australien und Großbritannien zu hören. Doch geht das so einfach?

Russland auszuschließen, ist gar nicht so leicht

Immerhin reichen einzelne Initiativen nicht aus, um Russland trotz des Vorgehens in der Ukraine von globalen G20-Treffen auszuschließen. Denn nicht nur das Gastgeberland Indonesien, sondern vor allem China, Indien und Brasilien teilen dieses Vorhaben nicht. Die drei Länder haben sich auch nicht den westlichen Sanktionen gegen Russland angeschlossen, trotz der dadurch belasteten Beziehungen zu den USA. Brasilien verurteilte zwar den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Ausschluss Russlands würde „uns“ im Moment aber nicht helfen, eine Lösung für „diesen Konflikt“ zu finden, sagte der brasilianische Außenminister Carlos Franca am Dienstag. Russland sei ein wichtiges G20-Mitglied, kommentierte seinerseits das chinesische Außenministerium bereits Ende März die Forderungen. Kein G20-Mitglied habe das Recht dazu, es auszuschließen.

Bereits Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich zur polnischen Forderung nach einem G20-Ausschluss Russlands Ende März, dies sei eine Frage, die man gemeinsam unter den Mitgliedern erörtern und „nicht einzeln und individuell“ entscheiden solle. In den G20-Kreisen wird zudem nach Reuters-Informationen mit einem Veto wichtiger Mitglieder wie China, Indien oder Saudi-Arabien gerechnet. Und wenn Putin dann im November mit am Tisch sitzt – und das erwägt er nach Angaben der russischen Botschafterin in Indonesien schon – würden es offenbar eher westliche Industrieländer sein, die einige G20-Treffen dann auslassen würden.

Bis dahin lässt sich der russische Finanzminister Siluanow auf dem Wirtschaftstreffen am Mittwoch alleine boykottieren, denn anders als bei den früheren Treffen ist die Chefin der russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, nicht mit dabei. Nabiullina gilt als die Frau hinter der Stärkung des Rubels und wollte den Berichten zufolge schon zu Beginn des Krieges zurücktreten und stattdessen beim Internationalen Währungsfonds einsteigen, doch Putin soll ihr Rücktrittsangebot abgelehnt haben. Am Dienstag gab die 58-Jährige bekannt, die Einfrierung der russischen Gold- und Devisenreserven im Wert von rund 300 Milliarden US-Dollar vor internationalen Gerichten anfechten zu wollen.