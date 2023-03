Galeria schließt drei Filialen in Berlin und Brandenburg Deutschlands letzte große Warenhauskette nutzt das Insolvenzverfahren für Einschnitte ins Filialnetz. Auch in Berlin und Brandenburg fallen Standorte weg - u... dpa

Berlin -In Berlin und Brandenburg stehen drei von zwölf Filialen des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof vor dem Aus. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Deutschlandweit müssen demnach 52 der 129 Warenhäuser schließen. Die Filiale in Cottbus muss der Mitteilung zufolge Ende Juni zumachen. Das Kaufhaus in Potsdam wäre dann der letzte Standort in Brandenburg. In Berlin-Charlottenburg (Wilmersdorfer Straße) und in der Berliner Müllerstraße soll Ende Januar Schluss sein.