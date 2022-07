Angestellten sagt der Name Penta vermutlich nicht viel, aber rund 50.000 deutschen Selbstständigen, Freelancern, Start-ups sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vielleicht schon. Sie konnten sich seit der Gründung der Berliner Firma im Jahre 2017 über die gleichnamige digitale Business-Banking-Plattform ein Geschäftskonto eröffnen und bequem verwalten. So hat sich Penta schnell zum führenden Anbieter für digitales Finanzmanagement für kleinere und mittlere Unternehmer in Deutschland entwickelt.

Jetzt schließt sich das Wunder-Start-up mit dem europäischen Marktführer Qonto aus Frankreich zusammen. Die Neo-Bank mit Sitz in Paris wurde nur ein Jahr vor Penta, 2016, gegründet, beschäftigt aber bereits über 700 Mitarbeiter. In der gemeinsamen Erklärung der beiden Firmen unter dem Motto „Stärker zusammen: Qonto und Penta schließen sich zusammen“ bleibt jedoch nicht verborgen, dass es eigentlich um eine Übernahme geht. Qonto übernimmt Penta und will „Marktführer in Deutschland werden“, denn Deutschland sei „der größte Markt für das Finanzbanking“ bei kleinen und mittleren Unternehmen in Europa. Das werde auch „das profitable Wachstum in allen Märkten weiter beschleunigen“. Präsent ist die Neo-Bank in Deutschland sowieso schon seit 2021.

Angriff auf Kerngeschäft deutscher Banken?

In Berliner Geschäftskreisen wird die Übernahme bereits als Angriff eines französisches Unternehmens auf das Kerngeschäft deutscher Banken und Sparkassen interpretiert. Schließlich sind beide Projekte, Penta und Qonto, Konkurrenten für klassische deutsche Banken – mit dem Unterschied, dass Penta wenigstens eine deutsche Neo-Bank war.

Penta-Geschäftsführer Markus Pertlwieser, der den Deal eingefädelt hat und als strategisches Mastermind dahinter gilt, wollte diese Einschätzung in einem Telefonat nicht kommentieren. In einer gemeinsamen Pressemitteilung sagt er allerdings: „Wir freuen uns sehr, dass wir nun die Chance haben, im Team mit Qonto das digitale Banking für Geschäftskunden in Europa aktiv zu gestalten.“

Die Pressestelle von Penta zeigte sich schon gesprächiger. „Richtig ist“, sagte der Penta-Sprecher Christoph Blumenthal dazu der Berliner Zeitung, dass „mit Qonto/Penta ein europäischer Marktführer für digitales Geschäftskunden-Banking entsteht.“

Das wären schon zum jetzigen Zeitpunkt 300.000 Kunden und 900 Mitarbeiter in vier europäischen Ländern. Neben Frankreich und Deutschland hat das Unternehmen noch Mitarbeiter in Italien und Spanien. Bis 2025 wolle Qonto in Europa schon eine Million mittelständische Kunden bedienen. „Das ist dann in der Tat ein sehr ernst zu nehmender Wettbewerber für Fintechs und etablierte Banken“, sagt Christoph Blumenthal. Und es sei wahrscheinlich, dass auf mittlere bis längere Sicht die Marke Penta in Qonto aufgehe. Mit anderen Worten: Sie könnte verschwinden. Zu den finanziellen Details des Deals schweigen die Parteien allerdings.