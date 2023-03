Ganztägiger Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER Am Flughafen Berlin-Brandenburg wird es am Montag für Reisende zu erheblichen Einschränkungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal zu W... dpa

Berlin -Am Flughafen Berlin-Brandenburg wird es am Montag für Reisende zu erheblichen Einschränkungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal zu Warnstreiks ab 3.30 Uhr aufgerufen. Diese sollten über den ganzen Tag gehen und um 24.00 Uhr enden. Nach Angaben des Airports gibt es deshalb am Montag keine regulären Abflüge. Rund 200 Starts und etwa 27.000 Passagiere sind nach Angaben eines Flughafensprechers betroffen. Viele Airlines strichen auch ihre Flüge zum Flughafen BER. Der Flughafen geht davon aus, dass etwa ein Drittel der rund 200 geplanten Landungen ausfällt.