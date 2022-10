„Garten Berlins“: Bauern wollen schwierigen Markt beackern Möhren, Pastinaken und Rote Beete kommen aus Brandenburg. Regionale Gemüsebauern wollen damit den Tisch der Berliner decken - und so der Energiekrise und Pro... Monika Wendel dpa

ARCHIV - Möhren werden geerntet. d Monika Skolimowska/dpa/Symbolbil

Berlin/Uckermark -Die Bio-Möhren von Gemüsebauer Daniel Riesener aus der Uckermark kommen noch bis Weihnachten in den Handel - ausschließlich nach Berlin. Rund 170 Tonnen holt er aus dem Boden, und er könnte noch mehr anbauen. „Wir sind der Garten Berlins“, sagte der 35 Jahre alte Leiter des kleinen Gartenbaubetriebs Bio-Alpakaland am Freitag. Er und weitere Bio-Betriebe aus Brandenburg haben sich zusammengeschlossen, um über einen gemeinsamen Verarbeitungsbetrieb in Berlin ihre Absatzchancen zu verbessern.