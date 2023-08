Deutsche Gasspeicher-Betreiber fordern mehr LNG-Terminals: „Gasknappheit bis 2027“

Deutschland wird bis Anfang 2027 weiterhin mit der Gefahr schwerwiegender Gasengpässe konfrontiert sein, wenn die Infrastruktur nicht zügig ausgebaut wird. Davor warnt die Initiative Energien Speichern (INES, vormals Initiative Erdgasspeicher).



Um eine ausreichende Gasversorgung schneller sicherzustellen, seien zusätzliche Terminals für Flüssigerdgas, Speicherkapazitäten oder Pipelineverbindungen erforderlich, schreibt die INES am Donnerstag. Der Verband vertritt die Interessen der Betreiber deutscher Untergrund-Erdgasspeicher und in Zukunft der Wasserstoffspeicher.

Verband der Gasspeicher-Betreiber: „Bis 2025 führt kein Weg an LNG-Terminals vorbei“

Derzeit würden sich die Speicherfüllstände noch „positiv“ entwickeln, die Speicher seien zu fast 90 Prozent gefüllt. Dennoch könnte ein kalter Winter die Energiesicherheit Deutschlands gefährden, heißt es. „Die Gefahr einer Gasmangellage bei kalten Temperaturen besteht weiterhin und wird uns ohne weitere infrastrukturelle Maßnahmen vermutlich noch bis zum Winter 2026/27 begleiten“, sagte INES-Chef Sebastian Bleschke. Erst danach könnte ein reduzierter Gasverbrauch weitere Maßnahmen überflüssig machen. „Kurzfristig, also für die Winter 2023/24 und 2024/25, führt allerdings kein Weg an den Terminals vorbei“, betonte Bleschke.

Trotz der ausgefallenen Lieferungen aus Russland war Deutschland recht gut durch den letzten Winter gekommen. Gründe waren das relativ milde Winterwetter und der aufgrund der rasant gestiegenen Gaspreise reduzierte Verbrauch. Dabei waren drei schwimmende LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Lubmin bereits im Winter im Betrieb. Weitere zwei Terminals in Stade und auf Rügen könnten nach dem Plan der Bundesregierung frühestens Ende 2023 kommen. Der Widerstand vor Ort nimmt jedoch zu.



Der Gaspreis an der Börse fiel in den letzten Wochen sogar unter die 30-Euro-Marke, beträgt aktuell aber rund 37 Euro pro Megawattstunde. Diese Volatilität sollte die Endverbraucher erst mal nicht beunruhigen: Ähnlich viel kostete das Gas auch im Mai, als die Gasspeicher schon relativ gut gefüllt waren.



