Gaslage in Deutschland: Immer mehr Anzeichen für Entspannung Seit die Gasspeicher auch im Winter gut gefüllt bleiben, sinken die Preise etwas. Sie sind aber aus Sicht der Wirtschaft im internationalen Vergleich weiter ... Helge Toben und Andreas Hoenig , dpa

ARCHIV - Ein milder Winter und Einsparungen haben dafür gesorgt, dass die Gasspeicher in Deutschland noch gut gefüllt sind. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin/Bonn -Bei der Gasversorgung in Deutschland mehren sich die Anzeichen für eine Entspannung der Lage. So sind die hohen Preise für Haushaltskunden etwas gesunken. Die Gasspeicher sind weiter gut gefüllt. Sie können im Herbst und damit vor Beginn der nächsten Heizperiode erneut randvoll sein, glauben die Speicherbetreiber. Für den Rest des laufenden Winters hält die Bundesnetzagentur eine Gasmangellage für unwahrscheinlich. Auch beim Import ist Deutschland jetzt breiter aufgestellt: Seit sieben Wochen wird auch direkt in Deutschland angelandetes Flüssigerdgas (LNG) in die Ferngasleitungen gepumpt.