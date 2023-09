Streiks in Australien sorgen für einen sprunghaften Anstieg europäischer Erdgaspreise. Laut einem Bericht des amerikanischen Nachrichtendienstes Bloomberg haben die Arbeiter an zwei australischen Anlagen für Flüssigerdgas (LNG) zu Streiks aufgerufen. In zwei wichtigen Betrieben der Chevron Corp legen die Mitarbeiter nach gescheiterten Verhandlungsgesprächen jetzt ihre Arbeit nieder.



Die europäischen Benchmark-Gaspreise stiegen um bis zu elf Prozent, da befürchtet wurde, dass die Arbeitsunterbrechungen die Versorgung beeinträchtigen könnten. An der europäischen Gasbörse in Rotterdam stiegen die Preise besonders stark, auf 36,20 Euro pro Megawattstunde.

Gaspreis: Streiks in Australien können den Preisdruck auf dem Weltmarkt erhöhen

Der Streit um den Gaspreis erschüttert den Weltmarkt seit Anfang August. Da die Lagerbestände in Europa zum jetzigen Zeitpunkt aber gut gefüllt sind und weit über den Zielvorgaben liegen, gehen die Händler nicht davon aus, dass der Streik nennenswerte Auswirkungen haben wird. Auf der anderen Seite können anhaltende Störungen auf dem volatilen Gasmarkt den Druck erneut erhöhen. Die Energiekrise im vergangenen Jahr hat Spuren hinterlassen und die Märkte konnten sich laut Bloomberg bisher nicht vollständig davon erholen.

Mitarbeiter der Flüssiggasanlagen befinden sich schon seit Jahren in einem Streit über Lohnerhöhungen und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. In Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften führen Angestellte der Unternehmen Gespräche und Verhandlungen. Dadurch soll der Druck auf die jeweiligen Unternehmen erhöht werden. Eine Lösung konnte aber bisher nicht erzielt werden.

LNG-Exporte könnten vollständig eingestellt werden

Offshore Alliance teilte am Freitagmorgen mit, dass die Gewerkschaften ab 13 Uhr Ortszeit auf der Chevrons-Wheatstone-Plattform und den Anlagen Wheatstone Downstream und Gorgon mit den Teilstreiks beginnen. Im vergangenen Jahr lieferten diese Anlagen knapp sieben Prozent des weltweiten Flüssiggases. Etwa 20 Arten von Maßnahmen sind geplant, darunter Arbeitsunterbrechungen.

Die Verweigerung bestimmter Arbeitsschritte und die Teilnahme an Schulungs- und Unterrichtsprogrammen gehören laut Bloomberg ebenfalls dazu. Eine Eskalation und Verschärfung der Situation ist möglich, sofern die Gewerkschaften bis zum 14. September keine Einigung erzielen werden. Wenn keine Einigung gefunden wird, sollen die LNG-Exporte effektiv gestoppt werden. Zusätzlich werden die Arbeiter ihre Tätigkeit für zwei Wochen vollständig einstellen.

Seit August sind die Preise für LNG kräftig gestiegen

Die Preise für Erdgas sind in den letzten Wochen bereits um 22 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresniveau liegen sie aber immer noch 60 Prozent niedriger. Anfang August berichtete das Newsportal Business Insider, dass die Erdgaspreise im August seit März 2023 einen Höchststand von 3,018 Dollar pro Millionen britischer Wärmeeinheiten (British thermal unit, BTU) erreichten. Die Marke von drei US-Dollar wurde somit zum ersten Mal seit dem 3. März überstiegen.

Mit Blick auf den Herbst könnte sich die Lage in Europa erneut verschärfen. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs befinden sich die europäischen Länder in einer starken Abhängigkeit von flüssigen Erdgaslieferungen. Von einer schnellen Lösungsfindung würden somit nicht nur die australischen LNG-Mitarbeiter profitieren.



