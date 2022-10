Gaspreis-Kommission will am Wochenende Vorschlag vorlegen Eine Kommission will in wenigen Tagen eine praktikable und ausgewogene Empfehlung zur Gaspreisbremse vorlegen. Dabei sollen Anreize zum Gassparen keineswegs ... dpa

ARCHIV - Anzeige einer Gasuhr in einem Privathaus: Eine Experten-Kommission will Empfehlungen zur Gaspreisbreme erarbeiten. Bernd Weißbrod/dpa

Berlin -Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission zur Gaspreisbremse will am Wochenende einen Vorschlag vorlegen. Das erklärten die Vorsitzenden der Kommission am Dienstag nach der zweiten Sitzung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.