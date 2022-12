Gaspreisdeckel: Deutschland könnte überstimmt werden Ein monatelanger Streit um einen europäischen Gaspreisdeckel soll heute beigelegt werden. Wirtschaftsminister Habeck trübt die zuletzt optimistische Stimmung... dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und seine EU-Kollegen wollen heute den Gaspreisdeckel beschließen. Bernd von Jutrczenka/dpa

Brüssel -Deutschland riskiert, bei der heutigen Abstimmung über einen europäischen Gaspreisdeckel überstimmt zu werden. „Wenn es so kommt, werden wir damit leben müssen“, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grün) am Rande eines Sondertreffens der für Energie zuständigen EU-Minister in Brüssel.