EU in Sorge: Krieg und Pipeline-Sabotage drohen Gaspreis zu verteuern

Droht wieder ein Gasmangel im Winter? Die Europäische Kommission spielt bereits Szenarien durch, wie sie auf ein mögliches Krisenszenario reagieren kann. Laut einem Medienbericht der Financial Times (FT) denken die Brüsseler Beamten darüber nach, ob die im Februar eingeführte Preisobergrenze verlängert werden soll. Die EU-Kommission befürchtet, dass der Krieg in Israel und Palästina sowie die Sabotage an der Ostseepipeline Balticconnector die Preise in diesem Winter erneut in die Höhe treiben könnten.

Für die EU-Kommission ist der im Februar eingeführte Gaspreisdeckel ein Erfolg. Es gebe seit Inkrafttreten der Maßnahme „keine Anzeichen für negative Auswirkungen“ und die Gaspreise seien nun fast 90 Prozent niedriger als im Vorjahr, heißt es in einer Präsentation, die vor Diplomaten aus den 27 EU-Mitgliedstaaten gehalten wurde und der FT vorliegt.

EU-Diplomat: Sabotage an Ostseepipeline ist Grund zur Sorge

Der Preisdeckel soll aktiviert werden, sobald der Preis drei Tage in Folge 180 Euro je Megawattstunde übersteigt und gleichzeitig 35 Euro über dem internationalen Durchschnittspreis für flüssiges Erdgas liegt.



Bislang habe der Gaspreisdeckel keine Auswirkungen auf die Gasimporte in die EU, heißt es in der Präsentation der EU-Kommission. Doch die Situation kann sich im Winter drastisch ändern: „Wir wissen nicht, was dieses Jahr passieren wird. Wir haben die Situation in Israel, und wir wissen nicht, wie sich das auf Importe aus dem Nahen Osten auswirken wird“, sagte ein EU-Diplomat der FT. Die Sabotage an der Balticconnector-Pipeline sei ein weiterer Grund zur Sorge, weshalb „es gut wäre, eine Versicherungspolice zu haben“.

Auf dem Höhepunkt der Energiekrise hatte der Gaspreis mehr als 300 Euro pro Megawattstunde erreicht. Mittlerweile liegt der Gaspreis bei rund 45 Euro pro Megawattstunde. Doch in den letzten drei Monaten ist der Preis bereits um mehr als 50 Prozent gestiegen – und die Heizsaison hat noch gar nicht richtig angefangen.

Deutschland will keine Verlängerung des Gaspreisdeckels

Deutschland will jedoch einen anderen Weg gehen. Berlin ist seit jeher entschiedener Gegner des Gaspreisdeckels gewesen. Zehn Länder, inklusive Deutschland, haben ein von Österreich initiiertes Papier unterzeichnet, in dem statt des Gaspreisdeckels eine stärkere Konzentration auf erneuerbare Energien gefordert wird. Unter anderem soll das definierte Ziel der EU, bis 2030 42,5 Prozent des Energiebedarfs aus Erneuerbaren zu beziehen, auf 45 Prozent angehoben werden.

In dem Papier, das an diesem Wochenende an die EU-Kommission geschickt wurde, wird darum gebeten, die während der Krise eingeführten separaten Ausnahmeregeln zu verlängern, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen, die Genehmigung von Windparks und Solarparks zu beschleunigen.



„Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zeigt auch die Verwundbarkeit Europas aufgrund seiner Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Energien und kritischen Rohstoffimporten“, heißt es in dem Papier der Bundesregierung, berichtet die FT. „Diese Abhängigkeit stellt ein Sicherheitsrisiko dar und schürt die Inflation mit negativen Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt und die Wettbewerbsfähigkeit.“



Der Gaspreisdeckel soll am 31. Dezember auslaufen. Die EU-Kommission soll im November einen Vorschlag über das weitere Vorgehen vorlegen.



