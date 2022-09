Gassparen: Bundesnetzagentur fordert stärkere Anstrengungen Haushalte und kleinere Betriebe haben deutlich mehr Gas verbraucht als zu dieser Zeit in den Vorjahren. Die Bundesnetzagentur nennt die Zahlen „sehr ernüchte... dpa

ARCHIV - Um gut über den Winter zu kommen fordert die Bundesnetzagentur weitere Einsparungen im Gasverbrauch von privaten Haushalten. Jens Büttner/dpa

Bonn -Der Gasverbrauch der Haushalte steigt nach Einschätzung der Bundesnetzagentur derzeit zu stark an. In der vergangenen Woche habe der Verbrauch von Haushalten und kleineren Gewerbebetrieben deutlich über dem durchschnittlichen Verbrauch der entsprechenden Vorjahreswochen gelegen, berichtete die Behörde in Bonn.