Gasspeicher-Füllstand erreicht 85 Prozent Gas ist aufgrund russischer Lieferverzögerungen knapp und muss an vielen Stellen eingespart werden. Jetzt berichtet die Bundesregierung, ein selbstgestecktes... dpa

ARCHIV - Deutschlands größter Gasspeicher im niedersächsischen Rehden. Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Berlin -Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland haben nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums die Marke von 85 Prozent überschritten. Das teilte das Ministerium am Sonntag auf Twitter mit. Gleiches geht aus Daten hervor, die am Sonntag auf der Webseite der europäischen Gasspeicher-Betreiber veröffentlicht wurden: Demnach waren die Speicher am vergangenen Freitag (2. September) zu 85,02 Prozent gefüllt.