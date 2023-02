Gasspeicher in Deutschland zu 71,4 Prozent gefüllt Im Winter nehmen die Füllmengen der Speicher naturgemäß ab. Zuletzt sank der Pegel erneut leicht. Doch es fließt auch weiterhin Gas durch die Pipelines nach ... dpa

ARCHIV - Die Anlage des Erdgasspeichers (Astora GmbH) in Rehden (Niedersachsen). Sina Schuldt/dpa

Brüssel/Bonn -Die Füllstände der deutschen Gasspeicher sinken weiter leicht. Am Mittwochmorgen lag der Gesamt-Füllstand bei rund 71,4 Prozent. Das waren knapp 0,2 Prozentpunkte weniger als am Vortag, wie am Donnerstag aus Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorging.