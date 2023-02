Gasspeicher könnten bis Herbst wieder voll werden Ein milder Winter und Einsparungen haben dafür gesorgt, dass die Gasspeicher in Deutschland noch gut gefüllt sind. Die Betreiber glauben, dass die Speicher b... dpa

Berlin/Bonn -Die Gasspeicherbetreiber rechnen damit, dass die Speicher in Deutschland zu Beginn der Heizperiode 2023/2024 wieder zu 100 Prozent gefüllt sein können. Eine erneute umfangreiche Befüllung der Gasspeicher vor dem Winter 2023/24 sei physikalisch möglich, berichtete die Initiative Energien Speichern (Ines) am Donnerstag in Berlin.