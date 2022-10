Gastgewerbeumsatz im August real unter Niveau vor Corona Auch das Gastgewerbe leidet unter den explodierenden Preisen. Mit eigenen Preiserhöhungen stemmen sich manche in der Branche erfolgreich dagegen. Hotels verz... dpa

ARCHIV - Das Statistische Bundesamt hat die Zahlen zum Umsatz im Gastgewerbe für August 2022 bekanntgegeben. Christoph Soeder/dpa

Wiesbaden -Die stark gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel machen sich zunehmend im Gastgewerbe bemerkbar. So lag der Umsatz im August bereinigt um Preiserhöhungen (real) 5,4 Prozent niedriger als im Vergleichsmonat 2019 der Vor-Corona-Zeit, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Nominal, also einschließlich Preiserhöhungen, verzeichnete die Branche dagegen einen Anstieg um 9,2 Prozent.