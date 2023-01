Gasverbrauch stark gesunken - Lage stabilisiert sich weiter „Vielen Dank!“ sagt Netzagenturchef Müller. Anfang Januar haben die Verbraucher viel Gas eingespart - auch temperaturbereinigt. Eine Gasmangellage hält die B... dpa

ARCHIV - Zahlreiche blau-schimmernde Gas-Flämmchen sind an einem Gasherd zu sehen. Marijan Murat/dpa

Bonn -Die Gasversorgungslage in Deutschland hat sich aus Sicht der Bundesnetzagentur weiter stabilisiert. Der Verbrauch habe in der ersten Kalenderwoche 38 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2018 bis 2021 gelegen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Dies ist der höchste Reduktionswert seit Beginn der veröffentlichten Messreihe Ende März 2022.