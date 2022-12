Geflügelpest bei zwei Kleinsthaltungen nachgewiesen Bei zwei Kleinsthaltungen in den Brandenburger Landkreisen Uckermark und Prignitz ist der Geflügelpest-Erreger H5N1 nachgewiesen worden. Ein entsprechendes U... dpa

Potsdam -Bei zwei Kleinsthaltungen in den Brandenburger Landkreisen Uckermark und Prignitz ist der Geflügelpest-Erreger H5N1 nachgewiesen worden. Ein entsprechendes Untersuchungsergebnis des Landeslabors sei vom Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Beide Tierhalter hätten zuvor die Landesverbandsschau der Rassegeflügelzüchter in Demmin (Mecklenburg-Vorpommern) besucht. Dort sei im Bestand eines Ausstellers der Geflügelpesterreger nachgewiesen worden.