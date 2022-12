Gemischte Reaktionen auf geplante Ausbildungsplatzumlage Zukünftig sollen Berliner Unternehmen eine Ausbildungsplatzumlage zahlen, die ausbildenden Betriebe zugute kommen soll. Doch das von Arbeitssenatorin Kipping... dpa

Berlin -Mit einem Fonds für ausbildende Unternehmen will Berlins Arbeitssenatorin Katja Kipping (Linke) das Angebot an Ausbildungsplätzen in Berlin verbessern. Am Mittwoch stellte die Senatorin Eckpunkte für die sogenannte Ausbildungsplatzumlage vor, für die im kommenden Jahr eine gesetzliche Regelung erarbeitet werden soll. Zuvor hatte ein Rechtsgutachten dem Senat die Gesetzgebungskompetenz zugesprochen. Doch das Vorhaben ist umstritten.