Gewerkschaft ruft erneut zu Warnstreik bei Yorck-Kinos auf

Berlin -Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Yorck-Kinos angesichts stockender Tarifverhandlungen zu einem Warnstreik aufgerufen. Der Streik sollte am Sonntag um 9.00 Uhr beginnen und bis 1.00 Uhr in der Nacht auf Montag andauern. Die Gewerkschaft fordert einer Mitteilung von Sonntag zufolge für die Beschäftigten eine Bezahlung von 13,50 Euro pro Stunde in der Einstiegsstufe. Der Gewerkschaft nach hat die Arbeitgeberseite zuletzt 12,50 Euro pro Stunde angeboten.